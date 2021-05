Monitor gamer? Confira os novos da Samsung

Os gamers são um nicho bem específico para as empresas de tecnologia, com linhas de produtos especialmente feitas para eles. Uma das mais legais é a de monitores, desenvolvidos especialmente para que os jogos possam provocar uma experiência e uma imersão muito mais legal.

A Samsung apresentou nessa semana novas opções com a série Odyssey. Os modelos G5, G7 e G9 contam com design futurista, taxas de atualizações que variam de 165hz até 240hz e, de acordo com a empresa coreana, possibilitam eliminar problemas com mudanças de quadros com tempo de resposta de 1ms.

G5: possui tela ultrawide 34", 1000R de curvatura e é o primeiro monitor do portfólio da Samsung com proporção de tela de 21:9. Além de resolução Ultra WQHD é de 3440 x 1440, tem tempo de resposta de 1ms, evitando atrasos em quaisquer movimentos. Custa R$ 3.989,05, à vista, na loja da Samsung

G7: conta com resolução WQHD 2560 x 1440 pixels, HDR 600 e taxa de atualização em 240hz. Na parte de trás, o Núcleo Infinito permite que o usuário controle as cores usadas na iluminação também na parte lateral.. Preço: R$ 4.349, na loja da Samsung (estava em falta quando a coluna consultou) .

G9: top de linha da Samsung, com 49" polegadas e proporção de 32:9. Possui HDR 1000, 1000R de curvatura, além de 240hz na taxa de atualização, tempo de resposta de 1ms e compatibilidade com GSync e AMD Free Sync. A resolução chega até DQHD 5120 x 1440 pixels. Tudo isso, claro, não é barato: R$ 11.019,05, na loja da empresa coreana.