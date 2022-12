Montagem da estrutura do Festival Virada Salvador segue em ritmo acelerado

O Natal mal chegou, mas o clima já é de Réveillon na Boca do Rio, em Salvador. A montagem para o Festival Virada está a todo vapor para que baianos e turistas possam aproveitar os cinco dias de festa e mais de 100 atrações. A contagem regressiva para 2023 começa na próxima semana, com os festejos no dia 28, e só acaba no dia 1º. Serão 90 mil metros quadrados de área, que abrigarão palco principal, Palco Brisa no anfiteatro e um espaço especial de lazer com skate mania, duas rodas gigantes, tirolesa, espaço game, discovery, rapel e carrossel.

As festas acontecem na Arena Daniela Mercury e no Parque dos Ventos, na Boca do Rio. No local, mais de 100 pessoas trabalham para conseguir montar toda a estrutura. Até esta terça-feira (20), as duas rodas gigantes já estavam montadas, junto com o Palco Brisa. O camarote, camarins, banheiros e palco principal ainda estavam em processo de montagem e finalização.

O presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, lembrou que além dos shows musicais e pirotécnicos, o evento funcionará como um espaço para confraternização, para que o soteropolitano e turista de todas as idades se divirtam.

Parceiro da Saltur na criação da estrutura para o festival, o arquiteto Giuseppe Mazzoni Filho explicou que todo o trabalho é desenvolvido em equipe. Segundo ele, a cada edição, ele faz questão de criar algo novo. Ao invés de uma só roda gigante, por exemplo, como foi nos outros anos, foram montadas duas de 20 metros cada para a virada de 2022. “Ficou uma estética inusitada, com duas rodas, e tenho certeza que vai ficar muito bonito à noite, com toda a iluminação da área”, pontuou.

Duas rodas gigantes foram instaladas no local (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

De acordo com o arquiteto, o ritmo é intenso para entregar tudo na próxima segunda-feira (26), dois dias antes do início do festival, para as partes técnicas poderem já acessar a área e ocupá-la. “É uma alegria muito grande fazer um evento dessa forma, já consolidado como o maior réveillon do Brasil”, disse Mazzoni Filho.

A área abrigará ainda uma praça de alimentação requalificada, banheiros químicos e áreas de apoio para órgãos municipais, as polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros, e para a cervejaria parceira, que atenderá aos ambulantes que vão trabalhar no evento.

Geraldo Santos, de 64 anos, que trabalha como auxiliar geral na parte de iluminação do evento, comentou que seu setor começou a “colocar a mão na massa” há cerca de 15 dias e que devem finalizar tudo no dia 25. Ele contou que, apesar do prazo ser curto, a montagem continua sob controle. “Entramos 7h30 e saímos 5h30. Está um pouco corrido, mas tudo sob controle”, explicou.

Empresário e um dos responsáveis pela estrutura do palco principal, José Batista, 46, destacou que a construção segue com muita correria, mas dentro do prazo: “Mais dois dias e a gente acredita que tudo nessa parte do palco vai estar pronto e aí fica faltando só a parte da decoração”. Ele também salientou o que houve de mudança na montagem para o festival. “Modificamos a decoração, o cenário e o tamanho do palco, que está maior esse ano. Além de tudo isso, a programação também está excelente, principalmente quando vai ter Ivete [Sangalo], que eu acho que vai bombar muito”, acrescentou.

Quem viu toda a estrutura ser montada foi Aline Almeida, 40, que vende lanche na região de segunda a sexta. Segundo ela, as obras estão avançando bem rápido. “O pessoal [trabalhadores] está na correria, vejo que agora eles estão ficando aqui até mais tarde para agilizar tudo”, relatou a mulher, que deve viajar no Ano Novo, mas admitiu que adorou a programação do festival. “Estou realmente achando muito boa a estrutura e programação. O palco mesmo está bem maior e o pessoal está trabalhando duro para entregar uma festa maravilhosa para a população", finalizou.

Expectativa

O diretor de comunicação de instituição de ensino superior privada Felipe Moreira, 28, contou que já foi para o festival em edições anteriores e que ficou na expectativa para curtir depois de dois anos sem os festejos. “Estamos nesse pós-pandemia e Salvador é a cidade mais brasileira que existe, porque é envolvida em misturas, e ela traz novamente esse festival que tem essa energia de mistura. É uma cidade que sabe fazer festa, não só a prefeitura como o povo. Então a expectativa é sempre muito grande”, declarou.

Morador de Itapuã, o designer gráfico Cláudio Araújo, 22, afirmou que está mais ansioso para assistir a apresentação do balé afro Malê Debalê, que toca no dia 31 de dezembro, no dia da virada. “Eu pretendo ir no penúltimo dia para ver o Malê, que vai tocar cedo, 18h. A programação está muito boa, estrutura também, espero que consiga aproveitar e virar o ano bem”, disse.

O vendedor ambulante que mora na Boca do Rio, Israel Nascimento, 23, relatou que, em anos anteriores, já curtiu e também trabalhou no evento, mas que nesta edição, a prioridade é o trabalho. “Aproveito a oportunidade para trabalhar e curtir, as bandas são boas, e para este ano a expectativa é a melhor possível para a virada. Esses eventos abrem oportunidade para muitas pessoas e é gratificante”, pontuou.

Também moradora do bairro, a estudante Amanda Bispo, 29, costuma frequentar a festa e diz que faz questão de marcar presença no evento todos os anos. “A expectativa é que a gente tenha um ano novo bem alegre e com a família, e que seja massa, com atrações bem legais. Vamos fazer a Boca do Rio ficar colorida”, desejou.

O Festival Virada Salvador volta a acontecer após dois anos de hiato, em razão da pandemia da Covid-19. A programação completa pode ser acessada no site Virada Salvador. O Festival é realizado pela prefeitura de Salvador e tem patrocínio da Brahma e Bradesco.

Veja programação em cada dia do Festival Virada Salvador para o palco principal:

28 de dezembro

Bloco afro Ilê Aiyê

Bell Marques

Nattan

É o Tchan

Ivete Sangalo

Tarcísio do Acordeon

29 de dezembro

DJ Alok

Gusttavo Lima

Rafa e Pippo

Xand Avião

Parangolé

Simone Mendes

30 de dezembro

Durval Lélys

Jorge & Mateus

Psirico

Mari Fernandez

Vítor Fernandes

Thiago Brava

31 de dezembro

Lincoln

Léo Santana

Wesley Safadão

João Gomes

Zé Vaqueiro

Thiago Aquino

Cláudia Leitte comanda a virada

1º de janeiro

Daniela Mercury

Saulo

Olodum

Timbalada

Danniel Vieira

La Fúria

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo