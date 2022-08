Monte Tabor leva atendimento médico gratuito para município de Barra

Uma equipe formada pelo Monte Tabor partiu em missão, no último 13 de julho, para levar atendimento médico gratuito ao município de Barra, a 680 km de Salvador. Cinco médicos, entre residentes e preceptores, uma enfermeira e duas técnicas de enfermagem foram até a comunidade de Vereda do Sacão, onde prestaram atendimento por dois dias.

No local foram prestados atendimentos nas áreas clínicas, de pediatria, de enfermagem, além da prestação de orientações em saúde. Também foi realizado um ato religioso chamado ‘Celebração da Palavra’ (um momento de oração e reflexão da Palavra de Deus) para os moradores da comunidade.

Batizada de Missão Barra, a ação beneficiou oito comunidades que ficam no entorno de Vereda do Sacão. O projeto foi idealizado por Frei Benjamin, frade capuchinho italiano, cofundador do Monte Tabor.

A médica pediatra Maria Elvira Costa Souza, responsável pela missão, destaca que o objetivo é que todas as questões de saúde junto aos moradores sejam resolvidas no próprio local. "Em caso de necessidade de encaminhamento para outro município, a demanda é levada à Assistência Social da Prefeitura, mas continuamos a dar toda a assistência. Raramente precisamos deslocar o paciente para completar a assistência. Vamos sempre com o objetivo de ter uma alta resolutividade”, afirma.

Maria Elvira destaca ainda a importância da iniciativa, que busca levar uma assistência integral à comunidade. “Temos que cuidar da pessoa de forma integral, de corpo e espírito. Levar o remédio, mas oferecer o nosso olhar, o nosso ouvido e nossa voz à comunidade. Por isso, também buscamos celebrar a palavra, já que as comunidades nem sempre têm assistência religiosa”, reforça.

A médica ressalta ainda a experiência enriquecedora no trabalho realizado junto à comunidade. “É uma experiência fundamental do ponto de vista médico, por meio da qual os profissionais aprendem a trabalhar com recursos mais simples. Mas é também uma experiência enriquecedora do ponto de vista humano”, conclui.

Doação

Veículo será usado para levar equipe médica até localidades mais distantes

Com a finalidade de ajudar o Projeto Missão Barra, o Rotary Club Salvador Santo Antônio, apoiando a iniciativa de Laura Ziller, intermediou a doação de uma caminhonete Hilux feita pelos Rotary Club de Tortona, na Itália, e do Rotary Club da França, e pela Fundação Rotaria. Conforme explicam reforçam Willys e Graça do Rotary Salvador Santo Antônio, o potente veículo é um excelente equipamento que levará a equipe médica para localidades mais distantes, tudo para contribuir com um serviço filantrópico que é a missão.