Monumento Clériston Andrade é pichado mais uma vez

O monumento Clériston Andrade, obra do artista Mário Cravo Júnior, que fica na Avenida Garibaldi, foi pichado pela segunda vez somente este ano. Segundo a Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal), empresa modal ligada à Secretaria de Manutenção da cidade (Seman), o primeiro caso de 2021 aconteceu em janeiro e, na ocasião, as pichações foram removidas e o monumento recuperado.



Nesta segunda-feira (05), agentes da Desal descobriram o ato de vandalismo durante vistoria. A empresa informou que, mais uma vez, já está realizando a remoção das pichações e que a técnica necessária não é simples, já que o mármore utilizado requer cuidados especiais.



A Desal ainda lamentou o fato ocorrido no monumento que é um dos cartões postais de Salvador e disse que “a gestão municipal gasta muito para recuperar espaços e apagar pichações praticamente todos os dias”. E completou: “O custo e o dano desses atos de vandalismo infelizmente vêm para a própria população, pois deixamos de fazer novas obras, para recuperar outras”.

(Foto: Divulgação/Desal)



Segundo a Companhia, Salvador tem mais de 500 equipamentos e qualquer ato de vandalismo pode ser denunciado através do telefone 156. A lei que pune a pichação tem base na lei de crimes ambientais, que prevê pena de detenção de três meses a um ano e multa para quem pichar ou, por outro meio, 'conspurcar edificação ou monumento urbano'.



Em outubro de 2013, o monumento foi alvo de um incêndio que danificou sua parte superior. Ele foi recuperado e entregue pela prefeitura em março de 2015. No mesmo ano, pichações foram feitas duas vezes na mesma semana no mês de outubro. Em 2017, também foi registrada mais uma pichação. Ao todo, a Desal já registrou cinco ocorrências de vandalismo no local.



A escultura Clériston Andrade foi lançada em 1983, tem 14 metros e é feita com alumínio, cobre, mármore e concreto. A obra homenageia Clériston Andrade, ex-prefeito de Salvador que morreu em 1982 em um acidente de helicóptero - na época, ele fazia campanha para o governo da Bahia.



*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro