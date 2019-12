Monumento de Mario Cravo Jr. no Comércio é destruído por incêndio; veja vídeo

Fotos: Redes sociais

O monumento Fonte da Rampa do Mercado ou Monumento à Cidade do Salvador, de autoria do artista plástico Mario Cravo Jr. (1923-2018), localizado na Praça Cayru, no bairro do Comércio, área turística da capital baiana, foi completamente destruído por um incêndio na tarde deste sábado (21).

Foto: Betto Jr./CORREIO

As causas do fogo ainda estão sendo investigadas pelo Corpo de Bombeiros, que debelou o fogo por volta de 16h. Uma perícia será feita no local para verificar as causas do incêndio.

O prefeito ACM Neto informou, por meio de sua assessoria, que vai mandar reconstruir o monumento.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a obra, que tem 16 metros de altura e foi criada em 1970, sendo tomada pelas chamas. Assista.

A fumaça decorrente do incêndio podia ser vista de diversos pontos da cidade, a exemplo do Corredor da Vitória, a cerca de cinco quilômetros de distância.

(Foto: Beto Abreu/CORREIO)

(Foto: Beto Abreu/CORREIO)

Mais informações em instantes.