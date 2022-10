Monumentos de Salvador recebem iluminação especial em alusão ao Outubro Rosa

Equipamentos públicos de Salvador contarão com uma iluminação cênica diferente durante todo este mês de outubro. Quem andar por Salvador poderá ver a iluminação em alusão ao Outubro Rosa no Elevador Lacerda, na fonte da Praça da Sé, na Praça do Campo Grande e também nos viadutos do BRT, entre o Itaigara e a Avenida ACM. Além dos monumentos, o Hospital Municipal, em Boca da Mata, também fará parte da ação.

A iluminação especial segue até 31 de outubro, a partir das 17h30. A ação tem como objetivo reforçar a importância conscientização e alerta às mulheres e à sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, contribuindo para a redução da mortalidade.

A iniciativa é realizada pela Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (Dsip), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). “Essa ação faz parte da nossa rotina, não só no Outubro Rosa mas em outros meses, como o Setembro Amarelo e Novembro Azul”, disse o gerente de Iluminação Cênica da Dsip/Semop, Jucimar Setúbal. “Isso contribui para reforçar cada vez mais as mensagens de conscientização junto à população”, completou.