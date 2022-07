Moradia na Bahia era pretexto para estratégia, afirma ex-empresário de Luva

A novela envolvendo Luva de Pedreiro e o ex-empresário, Allan Jesus, tem ficado cada vez mais quente a cada dia. Desta vez, em entrevista à Record TV, na noite deste domingo (10), a informação veiculada seria que Iran Ferreira não morava na Bahia, e sim, no Rio de Janeiro.

A casa, que foi motivo de comentários por ser bem humilde na cidade de Quijingue, apesar dos valores altos que o influenciador ganhou recentemente, servia apenas de cenário para fazer os vídeos.

"A residência dele na Bahia a gente usava como cenário, ele estava morando no Rio de Janeiro, eu usei a estratégia da escassez com o Iran, a gente cresceu em 2 meses 15 milhões de seguidores. Eu considero ele um amigo, mas acho que ele foi manipulado. O que eu vejo na internet eu ainda não acredito no que vem sendo falado", comentou Allan.

O ex-empresário ainda falou que não pegou nenhum dinheiro do influenciador e que, há quatro meses, tem trabalhado em conjunto com o baiano para alcançar o sucesso. "A gente vai receber ainda, eu não recebi ainda, vamos receber a partir de julho, são marcas globais, eu acho que a gente foi muito bem, somos uma marca muito forte no Brasil, mas ainda vamos receber", enfatizou.

Ameaças pessoais

Ainda na entrevista, Allan afirmou que tem sofrido ameaças nas redes sociais e que teve sua vida revirada após as primeiras denúncias. Segundo ele, até endereço dos seus pais, os internautas acharam.

"Eu não falei porque esperei o momento certo, tenho sido ameaçado, meus filhos não vão para a escola, tenho recebido ameaça de morte, imagem pornográfica, arma de fogo, arma branca, vazaram meus dados pessoais, assinatura digital, endereços dos meus pais, diante disso eu tive que buscar ajuda com meus advogados".

Mesmo com todas as acusações em cima dele, Allan acredita que Luva foi manipulado por outras pessoas que queriam dinheiro fácil. "Eu vendo tudo isso tenho certeza que ele foi manipulado. Promessa de dinheiro rápido e fácil, o sistema entrou nele. As pessoas que estão gerindo a carreira dele agora, os novos gestores viram uma mina de ouro, isso sim", disse.