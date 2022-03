Morador de rua é esfaqueado enquanto dormia na passarela do metrô do Imbuí

Um homem em situação de rua foi esfaqueado com golpes no pescoço enquanto dormia debaixo da passarela da estação do metrô do Imbuí, em Salvador, na madrugada desta terça-feira (29). Ainda não se sabe o autor do ataque, mas, de acordo com a polícia, é alguém que a vítima não conhece.

Após ser atacado, o sem-teto atravessou para o outro lado da Avenida Paralela e pediu socorro a um motorista de aplicativo, que o levou para o Hospital Roberto Santos.

Quando tiver alta médica, a vítima, de 43 anos, será ouvida na 9ª Delegacia Territorial.