Morador é baleado e ônibus são atravessados na Estrada das Barreiras

Foto: Reprodução

Uma pessoa foi baleada no bairro do Cabula, em Salvador, na tarde desta quarta-feira (30). Revoltados, moradores atravessaram ônibus na principal via do bairro e atearam fogo em entulho, como forma de protesto.

Segundo a Polícia Militar, equipes da 23ª Companhia Independente (CIPM/Tancredo Neves) estavam fazendo rondas na Rua São Gerônimo, na localidade conhecida como Babilônia, no bairro de Tancredo Neves, quando foram surpreendidos por bandidos. A versão da polícia é de que houve uma troca de tiros.

Os policiais contaram que depois do tiroteio foram informados de que uma pessoa ficou ferida e foi socorrida por moradores para Hospital Geral Roberto Santos, no Cabula.

Mais tarde, quatro ônibus foram atravessados na Estrada das Barreiras e foi ateado fogo em entulhos. Policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Central foram acionados e a situação foi controlada.

Não há informações sobre identidade e estado de saúde da vítima.