Moradora sobe no palco e dança com cantora no Carnaval nos Bairros

Jéssica Fernanda Silva, 16 anos, mora no Curuzu e se alvoroçou toda quando soube que a cantora Larissa Luz iria se apresentar na Liberdade, no Carnaval dos bairros, nesta segunda-feira (24). Assim como ela, muita gente que quer evitar a agonia dos circuitos oficiais ou que não tem tempo para se deslocar para o Centro está aproveitando as atrações locais. Segundo a prefeitura, até domingo, 400 mil foliões tinham curtido a festa nos bairros.

O que Jéssica não esperava era ser chamada no meio da multidão para dançar no palco ao lado da cantora. “Fiquei muito nervosa e com vergonha quando ela me chamou, mas gostei muito de dançar com ela. Eu estava na Senzala do Barro Preto quando Larissa pôs o pé lá pela primeira vez. Nunca vou esquecer. Fiquei fã dela a partir daquele dia”, contou

Além de agitar as noites de quem abriu mão de ir para os circuitos oficiais da folia, os carnavais nos bairros estão promovendo alguns encontros simbólicos. Na Liberdade, por exemplo, a cantora Larissa Luz, conhecida por defender o empoderamento feminino e a negritude, ela quem agitou os moradores do bairro que é símbolo da luta pela liberdade.

Público acompanha atrações na Liberdade (Foto: Inácio Teixeira/ Secom)

Antes do show, Larissa conversou com o CORREIO sobre carnaval e defendeu que a festa é mais do que apenas entretenimento, e que pode ser também uma fonte de reflexão. Ela destacou a relevância de descentralizar o carnaval dos circuitos oficiais.

“Os carnavais nos bairros é levar a nossa música para um contexto diferente, mesmo uma mensagem dentro do contexto carnavalesco, uma mensagem que traz a coisa do poder preto, feminilidade, e representatividade. Então, adentrar esses espaços que a gente não costuma transitar e levar para pessoas que não conhecem a nossa história ou o nosso som é importante. É trazer a galera para o que a gente está propondo que é a construção de uma nova realidade”, afirmou.

Enquanto a cantora interpretava no palco algumas de suas canções mais conhecidas, como ‘Bonecas pretas’, e reverenciava outras artistas negras como Elza Soares, com os versos "a carne mais barata do mercado é a carne negra", da música ‘A carne’, e Margareth Menezes, com o sucesso ‘Toté de maiangá’, o público ensaiava coreografias.

A Boca do Rio também teve atrações (Foto: Inácio Teixeira/ Secom)

Um dos mais animados era o estilista e morador da Liberdade, Xandy Brasil. “Eu também vim no ano passado. É uma festa linda. É muito bom poder ter esse tipo de atração no bairro em que a gente mora porque a gente se diverte e ainda conhece novos artistas. A cada ano eles (organizadores) mudam alguma coisa e a festa vai ficando melhor”, contou.

A noite na Liberdade foi de mistura de estilos. Teve o samba de Viola de Doze que abriu a programação, o pop de Larissa Luz, e o ritmo quente do Afrocidade, que subiu ao palco às 21h. Na lista ainda estavam a cantora Nessa, Wilson Café e Banda Cactus.

Xandy Brasil era um dos animados (Foto: Gil Santos/ CORREIO)

A mistura não foi diferente nos bairros de Cajazeiras, Pau da Lima, Itapuã, Boca do Rio, Periperi e Plataforma, onde artistas de samba, pagode, pop, axé e até forró de alternaram animando os moradores e visitantes. Há programação também no Palco do Rock, em Piatã, e no Circuito Mestre Bimba, no Nordeste de Amaralina. Paripe foi o 10º bairro com atrações, mas elas se encerram no domingo de carnaval.

Nesta terça-feira (25), Igor Kannário é aguardado em Periperi, Attooxxa, na Boca do Rio, e Hiago Danadinho, em Plataforma. Itapuã terá Targino Godim, Márcia Castro e Magary Lord, entre outras atrações, e em Pau da Lima, o Fitdance promete fazer todo mundo suar.

Famílias estão comparecendo no Carnaval nos bairros (Foto: Inácio Teixeira/ Secom)

Confira a programação completa dos bairros:

Itapuã - Parque Metropolitano Lagoas e Dunas do Abaeté (Centro de Atividades) - A partir das 17h

Kimimo do Forró

Nenho

Targino Gondim

Filomena Elétrica

Márcia Castro

Magary Lord

Vitor Kelsh

Liberdade - Praça Nelson Mandela - A partir das 17h

Frutos Tropicais

Ganhadeiras de Itapuã

Geraba

Sandro Coutto

Lú Costa

Buck Jones

Chaveirinho Arrocha

Rio Vermelho

17h15 Orqquestra Sérgio Benutti

18h30 O quadro

Pau da Lima - Praça Nossa Senhora Auxiliadora (Fim de Linha)

Fitdance

Samba Comunidade

Rasta Chinela

Rode Torres

Rebeca Tarque

Balada Mix

ZZ Paparazzi

Boca do Rio - Parque Poliesportivo - A partir das 17h

Àttooxxa

Forró Do Tico

Carlos Pitta

Cbx Samba Club

Guettho É Guettho

Levi Barbosa

Nenho

Plataforma - Praça 15 de Abril (final de linha do bairro) - A partir das 17h

Motumbá

Hiago Danadinho

Jorge Zarath

Adão Negro

Zé Paulo

Periperi - Praça da Revolução - A partir das 17h

Fitdance

Vitinho

Bigg Samba E Resenha

Igor Kannário

Isaque Gomes

Afrocidade

Thierry

Cajazeiras - Campo da Pronaíca (Cajazeiras X) - A partir das 17h

Moacir Lobo

Cia do Pagode

Danniel Vieira

Duas Medidas

Pegadeira

O Karrasco