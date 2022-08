Moradores abrem as portas para o novo censo do IBGE

Toda vez que a desenhista arquitetônica Maria Deusdete Almeida Júnia, 62 anos, tentava fazer um cadastro encontrava problemas, porque os sistemas insistiam em alterar o Júnia para Júnior. Como ela herdou o mesmo nome da mãe, o complemento era necessário. Nesta segunda-feira (1º), enquanto participava do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ela observou sorridente o nome ser registrado, sem falhas, e disse que o problema foi superado.

Maria está aposentada atualmente e contou que fez até campanha no condomínio onde mora, no Politeama, para mobilizar os vizinhos para participarem do Censo do IBGE. A pesquisa é realizada a cada dez anos, mas a última edição foi apenas em 2010. A pandemia, em 2020, e a falta de recursos, em 2021, atrasaram os trabalhos. A aposentada recebeu a agente censitária com um sorriso que nem a máscara conseguiu esconder.

“A importância dessa pesquisa é muito grande, porque vamos redesenhar o Brasil. Ficamos esse tempo todo [sem o censo] e ainda tivemos a pandemia. Precisamos saber o que mudou no país, por isso, é muito importante que todos colaborem, tenham boa vontade e deem as informações corretas e sensatas. É muito importante, porque é através dessa pesquisa que são elaboradas as políticas públicas”, afirmou.

Aposentada participa do censo há décadas (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Antes de viver no Politeama, onde mora há 30 anos, Maria residiu no Engenho Velho de Brotas e contou que participou das outras edições do censo, que existe desde 1940. Este ano, o Instituto vai visitar 5 milhões de domicílios na Bahia, 1,1 milhão deles apenas em Salvador, pelos próximos três meses. Das 14,3 mil pessoas envolvidas com o censo no estado, 12,5 mil são recenseadores que vão visitar as casas.

Aparelho onde ficam os questionários de 26 e 77 questões (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Quando a agente censitária supervisora Leila Moraes começou a trabalhar no IBGE as pesquisas ainda eram feitas com questionários de papel. Hoje, as equipes usam aparelhos eletrônicos que fazem até o georreferenciamento das casas para facilitar o trabalho e garantir a precisão das informações.

“Com a tecnologia fica tudo mais fácil. A gente tem a possibilidade de ter um mapa com as coordenadas dos locais e tudo é acompanhando de forma mais minuciosa”, contou, enquanto registrava as informações coletadas em um domicílio.

Os principais obstáculos dos recenseadores é a violência presente em alguns bairros e a resistência de condomínios e moradores. Todos os agentes estão identificados com colete, crachá com foto e o dispositivo móvel de coleta. Eles carregam no peito um QR Code que aponta para um site no qual é possível confirmar a identidade dessas pessoas. Além disso, é possível também ter essa confirmação de identidade pelo 0800 721 8181 ou pelo site respondendo.ibge.gov.br

Cidadãos podem conferir a identidade do agente no momento da visita (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Novidades

O orçamento total da pesquisa foi de R$ 2,3 bilhões, em 2022. O superintendente do IBGE na Bahia, André Urpia, contou que a tecnologia foi usada no censo de 2010, mas que ela foi aprimorada e expandida na edição atual. Um exemplo é a possibilidade de poder responder ao questionário pela internet. Esse recurso foi pouco explorado há 12 anos. E a novidade ficou por conta da geotecnologia.

“Ela permite mapear os setores tanto urbanos como rurais. O sistema consegue georreferenciar onde o agente censitário esteve, por quanto tempo ficou e o caminho que ele percorreu. Então, se por alguma razão um domicílio deixar de ser visitado isso será registrado e poderá ser reparado”, explicou.

André durante o lançamento oficial do censo (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

A segunda novidade é que a partir de agora as informações coletadas em Salvador serão separadas por bairro. Na prática, significa dizer que o IBGE terá um compilado de dados sobre cada um dos 170 bairros soteropolitanos e que será possível identificar as regiões que carecem mais dos serviços básicos. A presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield, contou que essa medida vai facilitar o trabalho da prefeitura.

“São informações importantes para elaboração de políticas públicas e para o planejamento da cidade, em todas as áreas, como desenvolvimento urbano, educação, saúde, enfim, todas as políticas públicas precisam de dados confiáveis, que só o censo pode nos dá. Segregamos alguns dados do censo de 2010 para ter informações por bairro, mas agora, com esse levantamento específico, o trabalho fica mais completo”, disse.

O censo demográfico de 2022 será usado, por exemplo, na revisão Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Salvador (PDDU), em 2024. Os agentes que foram para campo, nesta segunda (1º), vão percorrer todo o estado até outubro. Depois, os dados serão compilados e os primeiros resultados serão divulgados em 30 de dezembro.

Confira as novidades sobre o censo 2022: