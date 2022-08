Moradores avistam baleia-jubarte na região da Barra, em Salvador

As baleias-jubartes já estão dando as caras na costa brasileira e, dessa vez, os moradores do bairro da Barra tiveram a oportunidade de vê-las na água na manhã desta quarta-feira (3).

A aposentada Diva Oliveira, de 77 anos, estava no Clube Espanhol quando notou a presença do animal. "O que a gente viu foi bastante movimento na água e o dorso dela bem rapidamente", contou a idosa.

Já Manuela de Jesus, 78 anos, que estava com Diva, afirmou que conseguiu ver um pouco mais da baleia, mas admitiu que queria ter tido a chance de ver mais. "Estávamos no Clube Espanhol por volta de 9h30 quando vimos de longe a baleia se exibindo. Umas amigas viram o esguicho de água dela, não sei como que chama. Não vimos o animal mesmo, gostaria de ter tido a oportunidade de ter visto", relatou a aposentada.

Adriana Colosio, Coordenadora do Programa de Resgate do Projeto Baleia-Jubarte, explicou que é bem comum que essas espécies apareçam em toda a costa brasileira de julho a novembro. "Elas vêm para a costa brasileira para parir os filhotes e para acasalar. Elas querem aproveitar das nossas águas quentes e dos nossos recifes para proteger os filhotes. Isso é bem comum", explicou a especialista.

Segundo Adriana, as baleias não apresentam riscos aos banhistas. "As baleias-jubartes são de temperamento dócil e não costumam ir até a praia. Elas se alimentam de Krill, um crustáceo pequeno", disse.

Na foto da baleia vista Barra nesta quarta (3), a coordenadora contou que dá para ver a nadadeira dorsal e a coloração bem característica das baleias-jubartes.

Foto: reprodução