Moradores carentes de Salvador começam a receber 22 mil cestas básicas 

Faz quase três meses que Dilma dos Santos, 47 anos, não abre o bar dela em Cajazeiras. É desse pequeno comércio que a mulher tira o sustento dela, de dois filhos, e três netos, por isso, a suspensão das atividades por conta da pandemia deixou a situação complicada. Nesta terça-feira (2), enquanto aguardava na fila para receber uma das 22 mil cestas básicas que estão sendo entregues pela prefeitura, Dilma contou que está fazendo o possível para economizar.

"Eu recebo o Bolsa Família, então, recebi o auxílio emergencial do governo, mas são seis pessoas lá em casa. Além dos meus dois filhos, tenho também três netos de 3, 7 e 11 anos. Essa cesta básica foi muito bem-vinda. A primeira, que foi entregue em abril, durou uns 20 dias. Foi um alívio", contou.

Essa é a segunda etapa da entrega das cestas básicas. Ela tem arroz, feijão, macarrão, leite e outros itens. São 29 produtos no total e ela pesa cerca 20 kg. Uma senhora teve dificuldade para consegui carregar as compras, mas recebeu ajuda de um dos soldados do Exército. As Forças Armadas estão responsáveis pela logística das entregas, em todos os pontos de distribuição.

A ação segue até quinta-feira (4), das 8h às 16h. A distribuição vai seguir a ordem alfabética. Quem tiver dúvidas ou quiser saber se tem direito a receber o benefício pode acessar o site (clique aqui) ou ligar para o Disque Coronavírus, no número 160.

O prefeito ACM Neto participou da entrega no Mercado Municipal de Cajazeiras, nesta terça, e contou que existem outros 11 pontos de distribuição na cidade (confira lista abaixo). O benefício é destinado para aquelas pessoa que ainda não recebem esse tipo de auxílio pelo município.

“Estamos começando hoje a segunda etapa do trabalho de distribuição das cestas básicas para as pessoas de maior vulnerabilidade em nossa cidade. É bom lembrar que desde o principio da pandemia nós tivemos uma grande preocupação em dar o máximo possível de assistência às pessoas mais pobres com o objetivo de evitar que durante esse momento crítico as pessoas passassem fome”, afirmou o prefeito.

Serão 22.712 cestas entregues até a quinta-feira (4). Somadas as cestas que serão entregues aos alunos da rede municipal, de creches e escolas conveniadas, de abrigos de idosos e crianças órfãs, e de integrantes do programa Pé na Escola e do Salvador por Todos serão 200 mil beneficiados. O mesmo número da primeira etapa.O secretário das prefeituras-bairro de Salvador, Luiz Galvão, acompanhou a entrega dos produtos.

“A prefeitura identificou que dentro do cadastro do governo federal tinha 22.712 famílias que não tinham recebido qualquer auxilio da prefeitura, e não possuíam filhos matriculados na rede municipal de ensino. Aquelas famílias que possuem filhos na rede municipal de ensino já estão recebendo cestas básicas através da Secretaria de Educação. Então, montamos essa operação com apoio das Forças Armadas”, afirmou.

Quem tiver dúvida se tem direito ao benefício basta acessar o site e informar o CPF. Caso tenha direito, a pessoa deve informa o local e o horário em que prefere retirar a cesta básica. A prefeitura pretende estender a ação enquanto durar a pandemia, mas não deu prazo para a terceira etapa. A estimativa é de que cada cesta garante o sustento de quatro pessoas por até 30 dias.

Regras

ACM Neto aproveitou para informar que vai distribuir material informativo para ser anexados na porta dos estabelecimentos comerciais de Salvador. Os comunicados vão informar as regras para o funcionamento desses espaços, e o objetivo é de que a população tenha conhecimento, cobre e denuncie caso as medidas sejam desrespeitadas.

Pontos de distribuição:

Parque da Cidade, no Itaigara;

Estádio Manoel Barradas (Barradão);

Escola Municipal São Francisco de Assis, em Valéria;

Paróquia Senhor Bom Jesus dos Milagres, no Centro;

Colégio Militar da Bahia, na Cidade Baixa;

Centro de Convenções, Avenida Luís Vianna (Paralela);

Base da Guarda Municipal, na Avenida General San Martin;

19º Batalhão de Caçadores, no Cabula;

Escola Municipal Eduardo Campos, em Águas Claras;

Base Naval de Aratu, em São Tomé de Paripe;

Unidade de Acolhimento Vila Fraternidade, em Coutos;

Mercado Municipal de Cajazeiras, em Cajazeiras X;