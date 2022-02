Moradores da Federação recebem nova unidade de saúde

A nova Unidade de Saúde da Família (USF) Lealdina Barros, no Vale da Muriçoca, na Federação, foi inaugurada nesta quinta-feira (24). A capacidade de atendimento é de 650 pessoas, por dia, e a estimativa do Município é de que 16 mil pessoas que moram na região serão beneficiadas. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O terreno usado na construção da unidade foi cedido pela associação de moradores. A estrutura era uma demanda antiga de quem vive nas localidades do Vale das Muriçocas e Parque São Braz. O prefeito destacou a importância da unidade e da homenagem à Lealdina Barros, ex-secretária da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e assessora da pasta, falecida em 2020.

"Essa entrega ocorre devido a um trabalho feito em parceria. Quando as pessoas dedicam seu melhor para um projeto, as coisas acontecem. E a história de Lealdina se confunde com a história da saúde em Salvador nas últimas décadas. Ela tinha amor às pessoas e hoje estamos prestando uma justa homenagem para uma mulher que dedicou sua vida ao avanço da saúde em Salvador”, declarou Bruno Reis.

O investimento foi de R$ 1,6 milhão. A unidade possui dois pavimentos e conta com suporte de quatro equipes de Saúde da Família e de Saúde Bucal que farão atendimento humanizado e qualificado aos grupos de risco de crianças, adolescentes, adultos e idosos, realizando acolhimento e atendimento médico, de enfermagem e odontológico nos programas prioritários como hipertensão arterial, diabetes, tuberculose e hanseníase.

Os procedimentos oferecidos à população incluem serviços de promoção e proteção à saúde como vacinas, coleta de material para exames laboratoriais, marcação de consultas e exames, curativos, confecção do Cartão SUS (2ª via) e vacinação, além de dispensação de medicamentos. Essa é a terceira USF entregue na atual gestão, e outras quatro estão em construção.

Cobertura

Atualmente, a cobertura de atenção primária à saúde do Distrito Sanitário de Barra/Rio Vermelho, da qual a USF Lealdina Barros faz parte, é de 30,68%. O território, agora, dispõe de 13 equipamentos voltados para esse tipo de atendimento, totalizando sete USFs e seis unidades básicas de saúde. Entre 2012 a 2021, houve uma ampliação importante na Atenção Primária à Saúde em Salvador, de 18,6% para aproximadamente 56%, segundo dados da SMS.