Moradores da Gamboa seguraram ladrões e recuperaram pertences roubados em praia

Algumas das pessoas que foram assaltadas enquanto tomavam banho de sol na Prainha do MAM, faixa de areia ao lado do Museu de Arte Moderna (MAM), nessa quarta-feira (15), foram até a comunidade da Gamboa, nesta quinta-feira (16), para recuperar os pertences. Isso porque moradores do bairro conseguiram reaver os objetos.

Até o final da tarde apenas três dos nove celulares roubados ainda aguardavam pelos donos. Os moradores contaram que muitas pessoas apareceram na comunidade depois que souberam que os pertences estavam guardados, como uma advogada que havia perdido a bolsa com o aparelho e a carteira.

Toda a situação parece cena de cinema. Segundo os moradores, o assalto aconteceu por volta das 18h. A praia é uma pequena faixa de areia que fica ao lado do museu, e o acesso acontece através de barco porque existe um muro envolta do espaço.

Na quarta, três homens armados com facas pularam o muro e fizeram um arrastão na praia. Eles levaram bolsas, aparelhos celulares, cartões de crédito, carteiras e até óculos escuros dos banhistas. Um barqueiro percebeu a ação e correu para avisar aos moradores.

Praia do outro lado do MAM, onde estavam os moradores (Foto: Gil Santos/ CORREIO)

O mergulhador Cassiano Pereira, 39 anos, contou que tudo foi muito rápido. “A gente estava em um bar quando ele (o barqueiro) gritou que os caras estavam assaltando as pessoas na praia. A gente viu os bandidos correndo com os pertences das pessoas e alguns moradores reagiram. Eles subiram por uma escada que dá acesso à Avenida Contorno e pegaram os bandidos no caminho”, contou.

Os três assaltantes tentaram fugir subindo pela Avenida Lafayete Coutinho (Contorno), mas foram interceptados pelo grupo de moradores. Eles foram espancados e todos os pertences roubados foram recolhidos e levados até a casa de um morador, onde ficaram à disposição das vítimas.

“Eu cresci na Gamboa e a gente nunca teve isso aqui, assalto na praia. A comunidade é de gente honesta e a gente não quer que as pessoas fiquem com medo de vim à praia. Precisamos dos turistas, dos visitantes, e não vamos admitir que esse tipo de coisa aconteça. A comunidade não compactua com isso”, afirmou Pereira.

Em nota, a Polícia Militar informou que os policiais orientaram e encaminharam as vítimas para a delegacia, onde foi registrada a ocorrência, e que viaturas chegaram a fazer rondas na região para tentar localizar os criminosos. Não há informações sobre para qual delegacia os banhistas foram levados.

Os moradores contaram que depois de serem espancados os três homens foram socorridos por uma ambulância para o hospital, mas não souberam dizer para qual unidade eles foram levados.

A movimentação na praia que fica do outro lado do MAM foi intensa nesta quinta-feira. "Eu soube do assalto. Infelizmente, a violência está em todos os lugares, mas me sinto à vontade aqui e os moradores são muito tranquilos. Não vou deixar isso estregar a minha praia", disse o estudante Davi Novaes, 22 anos, enquanto aproveitava o sol.