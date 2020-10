Moradores da Vila Santos de Baixo recebem geomanta de 830 metros quadrados

Os moradores da comunidade da Vila Santos de Baixo, no Engenho Velho de Brotas, estão dormindo um pouco mais tranquilos. A Prefeitura instalou uma geomanta em uma das maiores encostas do bairro, o que vai evitar o deslizamento de terra. São 830 metros quadrados de proteção, e a estimativa do Município é de que 500 famílias foram beneficiadas com a medida.

O prefeito ACM Neto fez a entrega oficial, nesta segunda–feira e destacou a importância das geomantas para evitar tragédias. O equipamento impede que a terra deslize e cause danos aos moradores.

“Trouxemos para Salvador aparelhos que não existiam em nossa cidade. As conquistas e os avanços ao longo desses oito anos, e o trabalho de prevenção, são notáveis. Por isso mesmo em um ano como esse, com volume histórico de chuvas, a cidade teria sido muito mais impactada e afetada se não tivesse todos esses investimentos, não apenas nas encostas, mas também no trabalho permanente de micro e macrodrenagem”, afirmou.

ACM Neto e Sosthenes Macedo durante o evento (Foto: Divulgação/ Codesal)

Cerca de 500 famílias moram nas imediações de uma encosta. O diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macêdo, contou que o investimento foi de quase R$ 115 mil.

“É a continuidade do trabalho realizado pela prefeitura de Salvador, que é um trabalho feito durante todo o ano, e não apenas nos períodos de chuva, para que nos períodos mais chuvosos nós tenhamos mais segurança. A prova disso é que com toda a chuva que tivemos ontem (domingo) nessa localidade, a vida dessa população passa a contar com uma normalidade que antes não tinha por conta dos riscos antes existentes”, disse.

Desde 2016, a Prefeitura aplicou 195 geomantas, sendo que mais 40 ordens de serviço estão em curso.