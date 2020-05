Moradores de casarão na Lapinha são obrigados a deixar local por risco de desabamento

Salvador registrou mais de 260 ocorrências nessa segunda-feira (11) em diversos bairros, por conta do mau tempo. Entre os registros, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), um casarão na Lapinha desabou parcialmente e obrigou dez famílias a deixarem o local. Dessas, oito viviam dentro do próprio casarão e as outras duas em um imóvel vizinho.

Foi solicitada a demolição total do casarão, para evitar o retorno de pessoas ao local e proteger os imóveis próximos, como um estabelecimento comercial que precisou ser interditado. A demolição ainda não tem prazo para acontecer.

Parede lateral do casarão desabou sobre um Uno e um Corsa (Foto: Marina Silva)

Já na Ladeira da Preguiça, na Cidade Baixa, um carro caiu dentro de uma cratera que abriu na pista por conta da erosão solo. A Transalvador informou que a ocorrência chegou no início da manhã, e que por volta das 11h o veículo já tinha sido removido. A rua ficou totalmente interditada e equipes da Seman foram ao local para avaliar o dano e trabalhar na recuperação da rua.

O órgão informou que, para cobrir totalmente o buraco aberto, é preciso que o tempo esteja seco, já que por debaixo da rua de paralelepípedo passa uma antiga galeria, e isso dificulta a continuidade da obra em meio às chuvas.

Moradores da rua e das proximidades se queixam das constantes ocorrências que as quedas d'água causam no local. Há menos de um mês, um poste desabou e atingiu parcialmente um imóvel na Ladeira, e a causa também foi a erosão do solo em cima da galeria.

Técnicos da Seman avaliaram o dano no local (Foto: Tiago Caldas)

Suzany Varela, uma das representantes do Centro Cultural Que Ladeira É Essa, conta que as duas ocorrências são "velhas conhecidas da vizinhança". “Na época de chuva sempre abre. Há uns dez anos que convivemos com esse problema e hoje aconteceu mais esse acidente”, relatou.

Mais casos na cidade

Por meio de uma nota, a Codesal informou que, entre as ocorrências registradas até as 17h da segunda (11), estão 48 deslizamentos de terra, 39 ameaças de desabamento, 35 ameaças de deslizamento, 30 árvores ameaçando cair, 15 infiltrações e 11 desabamentos parciais, além de dez avaliações de área. Entre as demais chamadas, estão situações como destelhamento, queda de muros, queda de árvores e imóveis alagados.

A Prefeitura-Bairro que mais recebeu ligações foi a do Cabula/Tancredo Neves, que engloba bairros populosos, como Cabula, Tancredo Neves, Sussuarana, Mata Escura, Pernambués e São Gonçalo.

Para o restante da semana, a previsão para Salvador é de céu nublado com pancadas isoladas de chuva.





*com orientação da subeditora Tharsila Prates