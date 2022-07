Moradores de Itapetinga fazem protesto após guarda agredir jovem

Amigos e familiares do jovem de 18 anos agredido por um guarda municipal de Itapetinga fizeram um protesto, na noite de sexta-feira (15), e lotaram a rua onde fica a prefeitura. A agressão aconteceu na quinta-feira (14), depois que a vítima se desentendeu com o filho do servidor na escola.

Marcos dos Santos Silva foi afastado e será submetido a um processo administrativo disciplinar. "Por se tratar de um servidor público efetivo, a análise da sua punição deve obrigatoriamente passar por um processo administrativo, respeitando o contraditório e a ampla defesa", informou a prefeitura.

O guarda Marcos dos Santos poderá ser excluído do serviço público após a conclusão do processo. Ele também é alvo de investigação policial e responderá por lesão corporal dolosa. Já o diretor da Guarda Civil Municipal, Weltmo Vieira dos Santos, foi exonerado do cargo para garantir lisura no processo.

“O comando de qualquer instituição responde, mesmo que indiretamente, pelas ações dos seus comandados. Assim, a troca visa garantir a responsabilização e manter a imagem da Guarda Municipal longe dos vestígios de incidentes como esse”, disse o prefeito Rodrigo Hagge, em nota.

Agressão

O guarda municipal Marcos dos Santos Silva foi flagrado com uma arma em punho agredindo e ameaçando um jovem de 18 anos na noite de quinta-feira (14). Nas imagens gravadas, Marcos, trajado de uniforme e com a arma, aborda o garoto, que está sentado, e o xinga e o agride. De acordo com a Polícia Civil, a vítima relatou que discutiu com um colega de escola e, no mesmo dia, recebeu um telefonema com ameaças e foi surpreendido na rodoviária local pelo pai do colega.

“Você conhece ele? Você sabia que é meu filho? Então agora você está sabendo, desgraça. Abaixe a mão, que eu quero bater só na sua cara, seu filho da p***”, gritou o homem no vídeo. Após vários tapas no rosto do jovem, ele permite que seu filho também bata na vítima, enquanto o questiona quantos anos tem e onde ele mora. Um terceiro homem se envolve na situação e também bate na vítima.

Um segundo guarda municipal aparece na gravação conversando com o colega agressor, e não faz nada com relação ao espancamento à vítima. As imagens encerram quando o filho de Marcos dá um chute na barriga do jovem.

Ainda segundo relato do jovem à Polícia, antes do vídeo ser gravado, Marcos desceu do seu veículo, juntamente com outros guardas e o obrigou a se deitar no chão. Ele relatou que o agressor desferiu tapas e socos em sua face, além de chutes. A 1ª Delegacia Territorial (DT) está apurando as imagens e o agressor responderá por lesão corporal dolosa.

O vídeo das agressões foi publicado, inclusive, pelo padre Júlio Lancelotti, que, na legenda, se posicionou contra a violência mostrada. "Penso não ser esta a melhor maneira de mediação de conflitos", disse o padre.