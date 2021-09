Moradores de Marechal Rondon recebem nova encosta

Os moradores do bairro de Marechal Rondon, em Salvador, receberam duas novas encostas nesta terça-feira (14). As obras foram realizadas pelo governo do estado e entregues pelo próprio governador Rui Costa. Elas ficam uma área carente, na Rua Lígia Maria, e vai beneficiar cerca de 2 mil moradores que vivem na região. O investimento foi de R$ 2,9 milhões.

“Esta é uma obra que salva vidas humanas e também de organização ambiental, como a requalificação que está sendo feita no Dique do Cabrito, aqui no entorno. Além disso, o projeto de urbanização contempla equipamentos de lazer para a comunidade, como campo de futebol e pistas de caminhada. O importante é o conjunto da obra, o conjunto das intervenções que não são intervenções isoladas, são intervenções planejadas”, disse.

São cinco mil metros de solo grampeado e contempla a implementação de dispositivos de drenagem pluvial, o que impede que as águas de chuvas se infiltrem na encosta, evitando novos deslizamentos. Além da encosta, foram feitas melhorias como instalação de escadaria em concreto, com corrimão metálico, mureta guarda-corpo e caminho em concreto.

O governador citou outras melhorias feitas na região como o projeto de macrodrenagem e urbanização no Dique do Cabrito, totalizando recursos de cerca de R$ 35 milhões. Após a entrega da encosta, o governador visitou outra obra de contenção que está sendo executada no mesmo bairro, na Rua do Golfo, prevista para ser entregue em outubro de 2021.

Escadaria fez parte da revitalização do local (Foto: Camila Souza/ GOVBA)

Encosta

A obra faz parte do Programa de Prevenção de Desastres Naturais do Governo do Estado, que está beneficiando a população de 47 bairros de Salvador e de outros três de Candeias, na região metropolitana, com as obras em 110 áreas consideradas como de risco alto e muito alto, somando um investimento de R$ 212 milhões.

Do total dessas 110 áreas mapeadas, sob responsabilidade da Companhia de Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder), em Salvador, 73 foram concluídas. O foco são pontos onde são necessárias soluções definitivas para a segurança e tranquilidade dos moradores.