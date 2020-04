Moradores de Morro de São Paulo e Boipeba recebem ajuda de associação

Localidades que vivem basicamente do turismo, como a ilha de Boipeba e Morro de São Paulo, que é o terceiro destino turístico mais visitado da Bahia, têm sofrido com a pandemia da covid-19.

Para amenizar a situação de calamidade nessas localidades do município de Cairu, no baixo-sul da Bahia, a Associação Comercial e Empresaria de Cairu (Acec) lançou uma campanha de socorro à população do município, captando recursos de parceiros fora das ilhas e convertendo toda a renda em cestas básicas que serão doadas aos moradores locais.

A bandeira de cartões de crédito Elo, por exemplo, doou mais de 1.300 cartões pré-pagos, todos com crédito de R$ 150, que serão entregues à população mais necessitada. A medida visa auxiliar não apenas os moradores, como também a movimentar o comércio local, que também tem sofrido queda brusca de lucros.

Dos cartões doados, 150 estão sendo repassados à Prefeitura Municipal de Cairu, para que auxiliem na distribuição dos mesmos para garantir que quem mais precisa será beneficiado;

“Nesses momentos de grandes calamidades, como já foi a situação do óleo nas praias, precisamos colocar a cara na rua, comparecer ao local do problema e auxiliar de todas as maneiras possíveis a população local e o trade turístico, que são o motor do turismo na região", afirma o vice-presidente da Acec, Eduardo Ferraz.

Segundo ele, o total investido até hoje já supera R$350 mil reais entre a associação, doadores Nacionais e Internacionais e apoiadores.

