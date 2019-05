Moradores de Paripe recebem rua requalificada pela Prefeitura

Há mais de 50 anos os moradores da Rua Castro Alves, em Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, vinham passando por sufoco. Quando chovia, a rua se transformava em um rio, com poças de lama para todos os lados, enquanto no Verão era a poeira seca do bairro que invadia as casas.

Por essa razão, a pavimentação da rua, entregue nesta quinta-feira (30), foi motivo de festa na comunidade. O prefeito ACM Neto fez a inauguração oficial do espaço e contou que a reforma foi realizada com recursos exclusivos do Município, na ordem de R$1,3 milhão.

“Essa é uma obra importantíssima para a região. Quem vivia aqui sabe como era a situação dessa rua. As pessoas viviam na lama e, agora, a gente tem uma rua completamente urbanizada, com toda a infraestrutura feita. Ficou uma beleza. É mais investimento no Subúrbio de Salvador”, afirmou o prefeito.

ACM Neto e o vice-prefeito Bruno Reis (Foto: Valter Pontes/ Secom)

A situação da Rua Castro Alves obrigava alguns moradores de Paripe a mudarem de caminho. A atendente de telemarketing Larissa dos Santos, 32 anos, contou que os problemas da rua eram antigos. “A gente colocava até saco no pé para não sujar o sapato quando tinha que passar por aqui. Depois da reforma a rua nem parece o que era”, contou.

Foram quatro meses de obra. Segundo o vice-prefeito e titular da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), pasta responsável pela obra, Bruno Reis, foram feitas a drenagem e a requalificação asfáltica da via.

“A rua era em barro, fizemos a pavimentação, com drenagem e iluminação moderna em LED. Era um sonho antigo desta comunidade que foi realizado. Uma obra como essa traz dignidade, traz melhoria da qualidade de vida, e muda de verdade a vida das pessoas”, afirmou Reis.

A requalificação foi um pedido da comunidade feito durante a entrega de outra rua no bairro. Segundo a prefeitura, desde 2013, foram investidos R$ 438,6 milhões em obras de pavimentação e requalificação asfáltica, somando 593 quilômetros requalificados e 54 quilômetros de novas vias construídas.

Durante o evento, o prefeito ACM Neto afirmou que tem por desafio requalificar também as ruas Paraguai e Uruguai, em Paripe, e lembrou que nesta sexta-feira (31) vai inaugurar as obras de requalificação da Ponta de Humaitá, na Cidade Baixa. Mais cedo, ele foi confirmado na presidência Nacional do Partido Democratas por mais 2 anos.