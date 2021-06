Moradores de Salvador fazem panelaço durante pronunciamento de Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro foi alvo de panelaços em diversos bairros de Salvador, durante seu pronunciamento em rede nacional de rádio e TV nesta quarta-feira (2). Além de panelas, foi possível ouvir gritos de "Fora Bolsonaro" e "Bolsonaro Genocida". Bairros como Pituba, Graça, Brotas, Imbuí, Rio Vermelho, Stiep, Vale do Canela, Boa Viagem, Dois de Julho, Vila Laura, Sete Portas, entre outros, registraram protestos em Salvador.



Além da capital baiana, os protestos foram realizados em diversas cidades do país. Veja mais vídeos de protestos pela capital baiana. No pronunciamento, o presidente pontuou ações do governo, e disse que "neste ano, todos os brasileiros, que assim o desejarem, serão vacinados". O presidente lamentou as mortes por covid, mas voltou a criticar governadores e prefeitos por medidas restritivas."O nosso governo não obrigou ninguém a ficar em casa, não fechou o comércio, não fechou igrejas ou escolas e não tirou o sustento de milhões de trabalhadores informais", disse.Ele ainda citou superficialmente a Copa América, destacando que a realização do evento se dará nos mesmos moldes de competições internacionais entre clubes, que ocorrem no país, como a Copa Libertadores. Somente neste ano, o presidente já foi alvo de três panelaços. No pronunciamento de março, Bolsonaro recuou do tom negacionista e prometeu vacinas aos brasileiros. Naquele dia, o Brasil tinha 298.843 mortos. Hoje já são mais de 465 mil.