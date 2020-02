Moradores de zonas do Carnaval devem receber credenciais em casa até quarta (12)

Os portais de acesso aos circuitos do Carnaval de Salvador começaram a ser instalados nesta segunda-feira (10) pela Transalvador. Ao todo, são 15 entradas que criam uma zona de restrição envolvendo cerca de 28 mil residências, podendo chegar a 50 mil credenciais de acesso de veículos às áreas. De acordo com a prefeitura, os moradores dessas regiões deverão receber os adesivos já nesta quarta-feira (12).

A recomendação da Transalvador é que, caso o morador não receba sua tag após essa data, busque o posto de atendimento da autarquia no Shopping Barra, na Av. Centenário, ou na sede do órgão, no Vale dos Barris.

O balcão do Shopping Barra funciona no piso L1 Oeste, na Praça de Alimentação, até o próximo dia 21, de acordo com os horários de funcionamento do centro de compras. Já na sede da Transalvador, o atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, exceto feriados. Na autarquia municipal, o atendimento acontece até o dia 25 deste mês.

Os moradores que efetuaram a solicitação de forma online podem consultar o status da entrega num dos postos de atendimento ou no site www.mobilidadenocarnaval.salvador.ba.gov.br. O adesivo possui dados impressos da placa do veículo e conta ainda um chip eletrônico de identificação, que traz informações sobre o automóvel, imóvel ao qual pertence o proprietário e a respectiva zona de restrição.

Portais

Os pórticos são para controle de acesso de veículos durante os dias de Carnaval. Por enquanto, não há nenhuma alteração no trânsito para a montagem destes. Durante o Carnaval, somente veículos previamente credenciados, seja de morador ou prestador de serviço, poderão acessar as áreas. As zonas de restrição funcionam desde 2014, basicamente nos mesmos locais, e o sistema de pórticos deste ano contarão com tecnologia para fazer a checagem automática dos veículos. Cada imóvel tem direito a cadastrar até dois veículos.

Os locais em que os portões de acesso de veículos estão sendo colocados são na Av. Oceânica (Curva da Paciência), Av. Adhemar de Barros (Portão UFBA), Rua Ranulfo Oliveira (Calabar), Rua Martagão Gesteira - Rua Djalma Ramos, Rua Manoel Barreto - Rua Antônio Rocha, Av. Centenário (Praça Juiz Rosalvo Torres, Praça João Mangabeira, Retorno Compartilhado, Último Retorno, Vitória Center, Acesso ao Shopping Barra), Rua da Graça - Rua Oito de Dezembro, Av. Sete de Setembro (Ladeira da Barra) - Aliança Francesa, Av. Princesa Isabel - Rua Oscar Carrascosa, Rua César Zama - Rua Lemos Brito.

Os automóveis que não possuírem a devida liberação para circulação, que acessarem outra subzona que não a de sua residência, ou ainda que utilizem a credencial em um veículo de placa diferente da cadastrada no adesivo poderão ser autuados. A multa para quem transitar em local e horário não permitido pela regulamentação é de R$ 130,16. Essa é uma infração de natureza média, prevista no art. 187, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O infrator está sujeito ainda a 4 pontos na CNH.