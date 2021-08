Moradores denunciam aglomerações em frente a bares no bairro da Pituba

Moradores do bairro da Pituba, em Salvador, denunciam aglomerações constantes nos finais de semana na rua das Rosas, em frente a bares da região. De acordo com moradores, a concentração de pessoas na noite deste sábado (28) durou até 4h da manhã deste domingo (29).



A cena já havia acontecido de sexta (27) para sábado. Em contato com o Correio, moradores, que preferiram não se identificar, relatam que a situação ocorre desde que Salvador entrou na fase verde de restrições, em julho. Naquela altura, os bares podiam abrir até 00h30. Desde o último dia 20 deste mês, o horário foi ampliado novamente pela prefeitura, para até 3h.



"Chamamos a prefeitura, ligamos para a polícia, mas a dispersão só aconteceu depois de 4h da manhã, quando uma viatura da PM chegou", contou uma moradora.



Em imagens enviadas ao Correio, do alto de um prédio vizinho, é possível ver a aglomeração na rua. Também é possível notar que muitas mesas dos bares estão vazias. A Polícia Militar disse, em nota, que a 13ª CIPM, que atende a região, não foi acionada para atender ocorrência no local.



Em imagens que circularam em grupos de condomínios, é possível ver uma viatura passando pela mesma rua, onde se vê muitos jovens aglomerados e sem uso de máscara. No entanto, não é possível precisar se a presença da viatura ocorreu neste sábado.



Ainda na nota, a PM destaca que "atua em toda Bahia como instituição de apoio aos órgãos municipais, levando em consideração que cada cidade tem um decreto municipal e a fiscalização cabe aos órgãos correspondentes".



A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (SEDUR), órgão responsável por fiscalizar estabelecimentos comerciais, diz que esteve no local no começo da noite e não encontrou irregularidades nos bares da região. O órgão informou que vai manter a fiscalização na área.



Aglomerações pela cidade - Na madrugada de sábado, equipes das polícias Militar (Coppa) e Civil apreenderam equipamentos de som e um veículo, no bairro de Itapuã. As equipes flagraram pequenos grupos fazendo aglomerações e promovendo poluição sonora.



No bairro de Costa Azul, um estabelecimento que desrespeitava o limite permitido de decibéis e acabou autuado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, na madrugada de sábado, a Operação Sílere, que combate poluição sonora, passou pelos bairros de Boca do Rio, Pituaçu e Pituba, mas não encontrou irregularidades.