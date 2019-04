Moradores do Bairro da Paz farão apresentações de dança e teatro neste sábado

O talento dos moradores do Bairro da Paz poderá ser exposto neste sábado (27), durante uma mostra cultural. O evento, que acontece às 18h e é gratuito, reunirá apresentações de dança, teatro e poesia. A Mostra Cultural é promovida pela Santa Casa da Bahia através do Programa Avançar.

Um palco será montado em frente à sede do Programa Avançar, para que os artistas locais possam mostrar seus trabalhos. Entre as atrações estão a peça de teatro “Resistir para Existir” e o espetáculo de dança “D’versos”. Haverá ainda a recitação de poesias do livro “Manisfestando Poesia”, que reúne textos escritos por crianças e adolescentes.

Todas as atrações da mostra surgiram após a realização de oficinas realizadas no ano passado. Essa será a primeira vez, inclusive, que o grupo formado por crianças, adolescentes, adultos e idosos se apresenta para os vizinhos. Antes, os atores teatrais já mostraram seus talentos por teatros importantes da cidade, como o SESI do Rio Vermelho e o Gregório de Mattos.

Para Martha Verônica, coordenadora de Projetos Comunitários da Santa Casa, as oficinas ajudam a elevar a autoestima da comunidade. “É o despertar do saber deles, ao tomar conhecimento do potencial criativo que tinham dentro de si e essa possibilidade de dar vazão ao talento. O impacto positivo para os moradores é muito grande. E essa apresentação que acontecerá dentro do Bairro da Paz tem um significado bastante especial”, explica.

Apresentações

A peça de teatro "Resistir Para Existir" tem texto baseado na história de fundação do Bairro da Paz. Os atores lembrarão quando os primeiros moradores chegaram à comunidade. A direção cênica é do professor Luiz Bandeira, com texto de Paulo Neri.

Já o espetáculo de dança “D’versos”, que tem como principal raiz a dança afro, aborda a cultura urbana e problematiza as diferenças e como o povo lida com elas. A apresentação, que terá direção do professor Robson Correia, visa estimular o espectador a refletir sobre atitudes que podem ajudar a dar fim à intolerância.

SERVIÇO:

O quê: Mostra Cultural Programa Avançar

Quando: 27 de abril, às 18h

Local: Rua da Misericórdia, 15. Bairro da Paz – Em frente ao Programa Avançar.