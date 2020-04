Moradores do Bairro da Paz recebem doação de cestas básicas

Mais de 450 cestas básicas foram distribuídas na quarta-feira (29) para moradores do Bairro da Paz, no Programa Avançar. A ação de solidariedade representa a segunda fase de entregas da campanha promovida pela Santa Casa de Misericórdia da Bahia para as famílias que os projetos sociais da instituição atendem na comunidade.

Com as unidades fechadas por conta da pandemia do novo coronavírus, a Santa Casa está empenhada em garantir refeições nutritivas para as crianças, adolescentes, adultos e idosos que atende em seis Centros de Educação Infantil e no Programa Avançar. A entidade está arrecadando doações em dinheiro para a compra dos alimentos, através de transferência bancária (vide box) ou pelo site www.santacasaba.org.br.

“Somente com o atendimento às crianças, chegamos a servir mais de 3 mil refeições por dia. Com o fechamento temporário das nossas creches e os desafios econômicos que já estamos enfrentando, como o adiamento de eventos no cerimonial da Santa Casa, que geram uma importante parcela da renda dos projetos sociais, estamos fazendo este apelo aos cidadãos baianos”, afirma Lícia Valente, gerente de Ação Social da Santa Casa da Bahia.

Os Centros de Educação Infantil oferecem gratuitamente, para crianças com idade de 2 a 5 anos, educação em período integral, cinco refeições diárias, orientação nutricional, acompanhamento psicológico, atendimento odontológico, aulas de balé e capoeira.

As famílias também recebem atendimento, por meio de visitas domiciliares regulares e atenção da rede de assistência psicossocial ofertada aos alunos.

Já o Programa Avançar reúne projetos de qualificação, promoção social, incetivo à cidadania e protagonismo juvenil para mais de 2.000 crianças, adolescentes, adultos e idosos. Com 18 anos de atividades ininterruptas no Bairro da Paz, a Santa Casa da Bahia contabiliza mais de 100 mil atendimentos à comunidade através de suas iniciativas de assistência social.

Mais informações: 71 2203-9600 (Central de Doações).



