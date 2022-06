Moradores registram sequência de explosões no metrô de Salvador; vídeo

Um morador do Calabetão registrou, por volta de 5h40 desta segunda-feira (6), uma sequência com mais de 50 explosões em um minuto nos trilhos do metrô de Salvador, no trecho da chegada na Estação Pirajá.

No vídeo, é possível notar uma fumaça branca e faísca. A situação não afetou a operação no trecho, segundo a CCR Metrô. Não foi informado o que teria ocasionado o incidente.

Uma equipe de manutenção foi acionada como medida de segurança e apoio, mas a situação já está normalizada, segundo a concessionária.

Acidente no metrô

Seis pessoas ficaram feridas no acidente que aconteceu na linha 1 do metrô de Salvador, na manhã da última terça (31). Dos feridos, dois são funcionários da CCR e quatro são passageiros que estavam em um dos vagões.

O médico do Samu Uenderson Araújo Barbosa que está atuando no atendimento às vítimas contou que os funcionários estavam no comando do carro de manutenção da CCR que bateu em um dos vagões.

Com o impacto da colisão, os passageiros - duas mulheres adultas, uma idosa e um homem - acabaram sendo projetados para frente, dentro do vagão. Segundo o médico, eles apresentavam dores abdominais e por isso foram regulados para o Hospital Geral do Estado e Hospital Municipal.

Os passageiros foram retirados do vagão por funcionários da CCR.