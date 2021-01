Moradores relatam forte barulho no céu no Centro-Sul da Bahia

Moradores da região Centro-Sul da Bahia relataram terem ouvido um forte estrondo na tarde deste sábado (2). O barulho foi ouvido em cidades como Brumado, Livramento de Nossa Senhora, Carinhanha, Dom Basílio, Rio de Contas e Jussiape, por volta das 16h.

Nas redes sociais, várias pessoas relataram o estrondo. "Alguém mais ouviu uma explosão de proporção acima dessas explosões de mineradora?", escreveu um internauta no Twitter. Nenhum objeto luminoso no céu foi relatado.

No WhatApp também circularam áudios de moradores narrando o fenômeno. "Tô aqui em Carinhanha e eu escutei a mesma explosão, gente. Eu fui pra dentro do rio pensando que era bomba, o pessoal matando peixe. A mesma explosão aqui em Carinhanha, agora aqui, fotíssima", revelou uma gravação. "Aqui na Formosa eu vi, moço, um fogo aqui, um rabão de fogo, ai demorou um pouquinho e estrondou lá pro lado da Lagoa do Daniel [localizada na cidade de Livramento de Nossa Senhora]. Eu vi, passou e as galinhas ficaram espantadas e, quando eu olhei pra arriba, vi passando aquele rabão de fogo, assim que nem quando solta um foguete, eu vi perfeitinho", disse outro.

Nete Barbosa, 53 anos, moradora de Brumado contou que estava no quarto quando foi surpreendida pelo estrondo. "Pensei que fosse o ar condicionado, porque o teto estremeceu e a janela começou a balançar", lembrou. "Depois eu ouvi amigos que falaram que ouviram também, e depois vimos que pessoas de outras cidades que disseram que viram que caiu algo, que achavam que era um meteoro", acrescentou.

Segundo Nete, o dia era de muito calor e, portanto, sem a possibilidade de ser um trovão. "Não parecia um trovão, parecia explosão. Todo mundo comentou, foi o assunto da noite. Recebi relatos de gente da zona rural que falaram que os animais ficaram com medo, teve gente que falou que viu o rabo de fogo", disse.

O período coincide com previsão de um fenômeno astronômico, a chuva de meteoros Quadrântidas, previso pelos especialistas para o dia 2 de janeiro. A chuva de meteoros está prevista para ficar visível logo depois do pôr do Sol deste domingo (3).

No entanto, de acordo com Marcelo Zurita, diretor técnico da Brazilian Meteor Observation Network (Bramon) – rede brasileira de observação de meteoros –, a associação do estrondo escutado nas cidades baianas a esse fenômeno está descartada. “A Quadrântidas é uma chuva de meteoro que não produz bólidos, esses meteoros grandes e explosivos. Então, não tem nada a ver com essa chuva de meteoros. Ela não é muito intensa no Brasil e melhor visível no hemisfério Norte. Aqui, só é visível nas últimas horas da madrugada”, explicou.

Segundo Marcelo, a causa foi a queda de um meteoro. "Encontramos em uma das cameras do Clima ao Vivo, em Nova Redenção, o meteoro passando. Durante o dia, nenhum meteoro vai ser muito luminoso porque a luz do dia acaba ofuscando, mas deu pra ver que foi um meteoro. Ele passou exatamente as 13h59 e por enquanto encontramos ele em uma das câmeras do Clima ao Vivo da região. Isso não quer dizer que ele foi em Nova Rendenção, ele foi a sudoeste de Nova Redenção. Provavelmente a 120km, 150km a Sudoeste de Nova Redenção. E, pelo que eu vi, Brumado fica nessa região", disse.

O diretor técnico da Bramon avaliou que, como o horário do meteoro detectado é compatível com os relatos dos moradores das cidades baianas, é possível afirmar que o estrondo foi sim proveniente de um meteoro. "E provocado por um objeto grande, por um pedaço de rocha espacial grande o suficiente pra atingir as camadas mais baixas e mais densas da atmosfera", informou. "Quando isso ocorre, a energia liberada por ele é tão intensa que as pessoas escutam um estrondo como o barulho de uma explosão. Inclusive, existe uma detecção no satelete meteorologico Goes", completou.

Metoro ou foguete?

Em novembro, a queda de um dos módulos de propulsão de um foguete lançado pela China provocou um forte clarão no céu. “Eles lançaram, há pouco mais de duas horas um foguete levando a bordo os módulos da missão lunar Chang-e 5. A missão tem como objetivo coletar amostras da superfície da Lua para análise”, explicou. E acrescentou: “o que foi visto, muito provavelmente, é o efeito dos módulos de propulsão do foguete. Para sair da atmosfera da Terra, a rota de sua trajetória estava prevista para passar acima da América do Sul”.

O clarão, semelhante a um meteoro, foi avistado por moradores de municípios como Macajuba, Ipirá, Olindina, Piraí do Norte, Itapatinga e em Salvador. “Era por volta das 18h30, eu tava em um posto de gasolina e apareceu um clarão diferente. No início a gente pensou que fosse um helicóptero, só que foi ficando mais forte”, contou Danilo Oliveira, 25 anos, morador de Macajuba, centro-norte do estado.

Segundo Danilo, o clarão tinha um formato de peteca com a luz mais forte na parte que representava uma calda. “O pessoal aqui ficou surpreso”, acrescentou.

Na capital, o fotógrafo Almiro Lopes, morador de Plataforma, tentou registrar a luz em fotografias. “Estava bem longe, dava pra ver a luz. Eu fiquei besta, porque você só via luz. Eu mostrei aos caras, ai eles falaram: é drone. Que drone? Drone pisca. Aí depois foi ficando esverdeado e sumiu”, narrou.