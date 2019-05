Morar Melhor entrega 125 imóveis reformados em Pirajá

Cento e vinte e cinco imóveis reformados foram entregues pela prefeitura de Salvador, através do programa Morar Melhor, no bairro de Pirajá nesta terça-feira (21).

Durante a cerimônia, o prefeito ACM Neto determinou que uma nova inspeção seja realizada no bairro para que outras casas também sejam contempladas e áreas com escadarias em situação de risco sejam reformadas.

Há 10 anos, a família de Daisemara dos Passos, 39, construía uma casa na Rua Alto do Bela Vista, em Pirajá. Mas dificuldade econômica não permitiu que a obra fosse finalizada. Com o Morar Melhor, a casa ganhou telhado, reboco, portas, além de pinturas e paisagismo.

"Era bem difícil. A casa era feia, né? Estava no tijolo. Antes eu nem queria fazer (a reforma pela prefeitura) porque achei que era pago, mas ainda bem que eu fiz. Se a gente fosse fazer essas reformas, iria demorar muito tempo", afirmou Daisemara.

Quem iniciou as obras e foi fazendo aos poucos foi o marido de Daisemara, Uelton Barbosa, 35, que é pedreiro. "Mesmo sendo pedreiro, as obras custam bastante. Nós estamos desempregados, nem sempre conseguimos dinheiro, então era difícil conseguir fazer obra", disse ele.

Até agora mais de 24 mil residências de 80 localidades foram contempladas pelo programa Morar Melhor da prefeitura de Salvador desde 2015.

Outro beneficiário foi o rodoviário Edcarlos Santos, 43, e sua família. A casa, que tem dois andares, ganhou reforma no piso superior, que não estava sendo utilizado pela família por falta de obras.

"Estávamos dormindo em 5 pessoas em só 2 quartos. Era uma situação incômoda, mas como estávamos sem recurso, não conseguimos fazer a obra", contou Edcarlos, que construiu a casa há 14 anos no local.

A casa dele recebeu contrapiso, reboco, portas, janelas e pintura. Agora, a família está se mudando para o andar de cima. "Graças a Deus a gente foi contemplado porque para fazer essas obras eu teria que esperar umas férias de um mês e ter dinheiro para conseguir finalizar tudo", disse.

O Morar Melhor contempla casas com melhorias no valor de até R$ 5 mil, que podem receber troca de telhado, instalação de esquadrias, substituição de louças sanitárias, reboco e pintura.

"As famílias foram escolhidas de acordo com o grau de carência e necessidade. Aquelas que tinham mulheres como chefe da família foram priorizadas. Nós percebemos a importância e dimensão quando vemos a casa pronta. O programa mexe com o mais precioso, que é a casa própria", afirmou o vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Bruno Reis.

O prefeito ACM Neto, que chegou de Londres e foi direto para o evento, destacou que o programa vem mudando a vida de milhares de pessoas da cidade.

"O maior sonho das pessoas é ter a sua casa própria bonita, confortável e com segurança", disse.

Durante a cerimônia, ele determinou que a Seinfra, comandada por Bruno Reis, faça uma inspeção em uma região do bairro que não foi contemplada por estar em área de risco.

"Estou autorizando que a Seinfra veja quais são os riscos e, caso seja possível, autorizando que as obras públicas sejam feitas para superar os riscos e garantir a inclusão de todas as casas no programa. Também vimos que três escadarias da região estão em perigo e eu também peço que a Seinfra faça reparo nesses locais para a segurança da população", determinou o prefeito ACM Neto.