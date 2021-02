Morcego albino raro é descoberto em Ibicoara, na Chapada Diamantina

Um morcego branco foi encontrado pela primeira vez no Parque Natural Municipal do Espalhado (PNME) em Ibicoara, na Chapada Diamantina. O animal foi visto após uma expedição da secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo do município baiano para verificar a existência do "animal de aparência exótica".

O Chefe de Parque, Roberto Nogueira que teve a primeira experiência visual com o mamífero, foi quem conduziu a equipe técnica e até o local onde possivelmente seria encontrado o “morcego albino”. Esteve presente também na "Expedição Morcego Branco", o Secretário de Meio Ambiente e Turismo – Luã Sampaio, o Diretor de Fiscalização – Narciso Silva, o Subsecretário Cássio Antônio e também fotógrafo que registrou o animal e o Biólogo e Analista Ambiental da Secretaria, Alan Silva Junior.

Segundo o analista ambiental do município de Ibicoara, Alan Silva Junior, é provável que o animal seja da espécie diclidurus albus, com hábito insetívoro e solitário, apresenta pelagem branca única, e morcegos com estas características são da família Emballonuridae, também conhecido na América Central como “morcego fantasma” que ocorre do México ao sudeste do Brasil.

Em território brasileiro, foi observado na Região Amazônica, no Espírito Santo e na Bahia só tem evidência científica na região de Mata Atlântica na Costa do Cacau. Não havia registro ainda na Chapada Diamantina, mesmo não sendo uma espécie ameaçada de extinção, a observação desse animal é rara e inédita na região. Agora, iremos incentivar a participação de instituições científicas interessadas no estudo populacional da espécie presente no Parque Natural Municipal do Espalhado em Ibicoara.