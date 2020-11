Moro e Huck negociam aliança para disputar Presidência em 2022, diz jornal

O apresentador Luciano Huck e o ex-ministro Sergio Moro se encontraram em Curitiba no final de outubro para dar início a conversas sobre uma aliança para a eleição de 2022, diz o jornal Folha de S. Paulo. A ideia dos dois é construir uma "terceira via" para a disputa ao Palácio do Planalto, em oposição ao presidente Jair Bolsonaro e possivelmente ao PT ou nome de esquerda.

Foi uma conversa inicial e ainda não se sabe quem seria o cabeça de chapa numa futura candidatura dos dois. A discussão deve continuar ao longo de 2021. A ideia agora é ampliar essa frente considerada mais de centro para trazer outros líderes com perfil parecido e fortalecer a possível candidatura.

Ambos avaliam que Bolsonaro deve perder parte da popularidade nos próximos meses, especialmente considerando que o auxílio emergencial deve acabar e o desemprego continua alto.

A principal ideia é ter uma candidatura competitiva de centro-direita para que os partidos não se aliem a Bolsonaro e também nem à esquerda.