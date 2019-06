Moro manda áudio a membros do MBL se desculpando por chamá-los de 'tontos'

O ministro Sérgio Moro mandou um áudio a integrantes do MBL neste domingo (23) pedindo desculpa por tê-los chamados de "tontos" em mensagens de 2016, divulgadas hoje em reportagem da Folha de S. Paulo. Apesar do pedindo, Moro afirma que não sabe se o termo usado foi seu mesmo ou se teria sido adulterado.

“Consta ali um termo que não sei se usei mesmo, acredito que não, pode ter sido adulterado, mas queria assim pedir minhas escusas, se eu eventualmente utilizei (o termo)”, diz o ministro, em áudio que foi obtido pela Coluna do Estadão, do Estado de S. Paulo. “Porque sempre respeitei o Movimento Brasil Livre, sempre agradeci o apoio que esse movimento deu, não só à Lava Jato, mas nos últimos anos, 5 anos, de avanço contra corrupção e construção de um País melhor e mais íntegro”.

Nas mensagens, o então juiz diz que "alguns tontos daquele MBL" tinham planejado um protesto diante da casa do ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF). Ele afirma que isso "não ajuda" e pergunta se o Deltan Dallagnol tem como intervir. O procurador diz que irá ver, mas depois afirma que não tem como interferir.

Moro diz no áudio mais de uma vez que não sabe se as mensagens são de fato suas, mas justifica o termo usado afirmando que na época estava sob muita pressão por conta da autorização da divulgação de um diálogo entre Lula e Dilma, desautorizada posteriormente pelo STF. Ele diz que foi um "período complicado".

O protesto na frente da casa do ministro poderia, explica Moro no áudio, "gerar uma animosidade do Supremo contra a 13ª Vara, o que não era desejado". A manifestação ocorreu de fato.