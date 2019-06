Morre a atriz Flora Diegues, aos 34 anos

Depois de três anos lutando contra um câncer no cérebro, morreu, neste domingo, dia 2, aos 34 anos, a atriz e roteirista Flora Diegues, filha do cineasta Cacá Diegues.

A atriz esteve no elenco das novelas Questão de Família, Deus Salve o Rei e Além do Tempo, que ela precisou deixar para fazer uma cirurgia de emergência de aneurisma. Também foi protagonista da série Só Garotas, produção do canal Multishow, de 2014.

Seu último trabalho no cinema foi o filme O Grande Circo Mistico, dirigido por Cacá Diegues. A produção, de 2018, foi exibida no Festival de Cannes e indicado pelo Brasil para tentar uma vaga na disputa do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.

Flora Diegues viveu Bianca, noiva de Roberto (Rômulo Estrela), na novela Além do Tempo (Foto: TV Globo / Divulgação)

Flora iniciou a carreira ainda na adolescência, no filme Tieta do Agreste, de 1996, também dirigido por seu pai, e teve ainda passagens pelo teatro nas peças Os Melhores Anos de Nossas Vidas e O Auto da Compadecida.

Além de atriz, ela era roteirista e dirigiu, em 2011, o curta-metragem Assim como ela. A atriz fez o curso Tablado, por 10 anos, e se formou em Cinema pela PUC-Rio.