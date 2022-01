Morre a cozinheira baiana Alaíde do Feijão

Morreu nesta segunda-feira (31) a famosa cozinheira baiana Alaíde Conceição, de 72 anos, dona do Restaurante Alaíde do Feijão, localizado no Centro Histórico de Salvador.

De acordo com publicação do neto da matriarca nas redes sociais, Eldo Neves, ela morreu após contrair Covid-19 pela segunda vez, durante um internamento hospitalar. Teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. "É com muita dor e tristeza que venho informar o falecimento de minha avó Alaíde do Feijão", diz.

"Ela lutou, lutou com bravura, resistiu até o último momento, foi contaminada novamente pela Covid no hospital, teve uma parada cardiorrespiratória e infelizmente dessa vez ela não resistiu e partiu para o descanso. Informaremos sobre o momento de despedida", completou.

Em março de 2021, ela ficou internada durante 12 dias no Hospital Couto Maia, pela doença.

Em nota de pesar, o Coletivo de Entidades Negras (CEN) confirmou a morte afirmou que trata-se de uma perda irreparável, "que deixa órfão todo o movimento negro brasileiro".

Atuante no movimento negro, começou a vender feijão ainda jovem, em um tabuleiro na frente do Elevador Lacerda, até se mudar para um imóvel no Pelourinho, onde permaneceu até os últimos dias.

No seu estabelecimento, conhecido pela feijoada e outros quitutes, na Rua da Laranjeiras, surgiu o movimento Eu Quero Ela, que incentivou o maior número de candidaturas negras da história à Prefeitura de Salvador, nunca governada por um prefeito negro eleito.

"Desejamos que Alaíde descanse em paz! Pois ela estará viva para sempre em nossos corações, afinal quem vive na memória nunca morre", diz nota do CEN.

Informações sobre o sepultamento ainda serão divulgadas.