Morre Almiro, ídolo do Vitória na década de 1970

Morreu nesta quinta-feira (10) o ex-jogador Almiro, que defendeu o Vitória na década de 1970. O sepultamento acontecerá às 16h30, no cemitério Campo Santo, na Federação. "O Vitória se solidariza com os familiares e amigos de Almiro neste momento de profunda tristeza e imensa dor. Descanse em paz, Almiro!", afirmou o Vitória em um trecho do comunicado publicado no site oficial.

Nascido em Cuiabá, no Mato Grosso, Almiro foi revelado pelo Mixto, aos 14 anos. Defendeu na sequência o Santos e Bangu. Ele chegou ao Vitória em 1972 e jogou ao lado de outros craques como Mário Sérgio e André Catimba. Ele defendeu a camisa rubro-negra até 1974, ano em que se transferiu para o futebol europeu. Por oito temporadas, vestiu a camisa do Vitória de Guimarães, de Portugal.

Almiro pendurou as chuteiras após sofrer uma cabeçada do holandês Van Basten e ficar com um problema de visão. Após deixar o futebol, ele se tornou guia turístico.