Morre aos 74 anos Peter Mayhew, o Chewbacca original de 'Star Wars'

O ator britânico Peter Mayhew, conhecido por ser o Chewbacca da saga "Star Wars", morreu na terça-feira (30), aos 74 anos. Pela conta do ator no Twitter, representantes informaram que ele faleceu na sua residência, no Texas, nos EUA, acompanhado por familiares.

Em julho de 2018, o ator passou por uma cirurgia na espinha para aumentar sua mobilidade. A causa da morte não foi divulgada neste primeiro momento. "Ele lutou contra a sua condição em uma cadeira de rodas para ficar em pé e interpretar Chewbacca mais uma vez em 'Star Wars: O despertar da Força'", diz o comunicado postado.

(Foto: Reproduçao/Facebook)

Mayhew estreou como ator em "Star Wars: Uma nova esperança", em 1977. Vestido de Chewbacca, ele vivia o companheiro de aventuras do contrabandista Han Solo (Harrison Ford). Ele teve o mesmo papel nos outros filmes da trilogia original.

"Ele colocava seu coração e alma no papel de Chewbacca e isso aparecia em cada frame dos filmes, desde sua corrida batendo os joelhos, ao atirar a besta de quadril, seus brilhantes olhos azuis, até cada movimento sutil de sua cabeça e boca. Mas, para ele, a família de 'Star Wars' significava muito mais que um papel em um filme", continua a nota divulgada por representantes.

O texto diz ainda que Mayhew chegou a treinar o substituto, o finlandês Joonas Suotamo, que viveu Chewbacca em dois filmes da franquia, finalizando a nova trilogia.