Morre, aos 75 anos, Rutger Hauer, o vilão Roy Batty de Blade Runner

Morreu na última sexta-feira, aos 75 anos, o ator holandês Rutger Hauer. O artista ficou famoso por sua atuação como o vilão Roy Batty no filme Blade Runner: O Caçador de Androides (1982).

A carreira de Hauer começou nos anos 60, e o ator ganhou destaque através da parceria com o diretor Paul Verhoeven em Soldado de Laranja, épico de guerra lançado em 1977. Sua estreia em Hollywood aconteceu ao lado de Sylvester Stallone em Falcões da Noite, em 1981.

Em Blade Runner, interpretando Roy Batty, foi o líder de uma gangue de androides (ou "replicantes", no termo usado pelo filme) foragida e enfrentou Rick Deckard, vivido por Harrison Ford.

Outros filmes de destaque da carreira de Hauer incluíram Buffy, A Caça-Vampiros (1992), Confissões de Uma Mente Perigosa (2002), Sin City: A Cidade do Pecado (2005), Batman Begins (2005) e Valerian e a Cidade dos Mil Planetas (2017). J

Já na TV, o ator holandês apareceu em títulos como Alias: Codinome Perigo, Smallville: As Aventuras do Superboy, True Blood e The Last Kingdom. Hauer venceu um Globo de Ouro em 1988, pelo telefilme Fuga de Sobibor, e foi indicado novamente em 1995, por A Nação do Medo.