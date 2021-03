Morre, aos 82 anos, a jornalista Lúcia Leme, ex-apresentadora do 'Sem Censura'

A jornalista Lúcia Leme morreu nesta segunda-feira (8), no Rio de Janeiro, aos 82 anos. Ela foi vítima de um câncer no pulmão. As informações são do jornal O Globo.

Lúcia teve longa trajetória na tevê brasileira, mas seu maior destaque foi a passagem como apresentadora do "Sem censura", programa da TV Brasil que comandou entre 1986 e 1996.

Trajetória

Lúcia Leme começou no jornalismo como estagiária da TV Tupi, no final dos anos 1970. Depois, foi convidada pelo jornalista e ex-senador Artur da Távola (1936-2008) para ajudá-lo a escrever sua coluna no jornal O Globo que falava sobre televisão. Assim Lúcia ingressou no jornalismo impresso.

Em seguida migrou para a Editora Bloch, onde atuou em diversas revistas: "Manchete", "Fatos e Fotos", "Amiga", "Ele&Ela'. Simultaneamente, trabalhou alguns anos na Rádio Manchete e, depois, foi parar na TV Manchete.