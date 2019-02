Morre aos 85 anos a jornalista e produtora Dometila Garrido

Faleceu nessa manhã (19), aos 85 anos, a jornalista Dometila Garrido, que estava no Hospital Ernesto Simões, no bairro do Pau Miúdo. Dometila foi um nome importante para a história do jornalismo baiano e foi uma das pioneiras na produção de notícias no estado. Para além do jornalismo, Garrido foi por muitos anos uma grande promoter da cidade, se envolvendo com produção de programas para a TV Itapoã e coordenando eventos da Miss Bahia e Miss Universo.

Durante as décadas de 60 e 70, a jornalista foi responsável por levar diversas modelos a eventos nacionais e internacionais, como Martha Vasconcellos, eleita Miss Universo em 1968.

Sempre envolvida no mundo fashion baiano, Dometila foi também levou grandes nome da música brasileira aos musicais da TV Itapoã, como Gilberto Gil, Caetano Velloso, Raul Seixas, Maria Creuza e Tom e Dito.

O cantor, ator, e produtor teatral Edy Star utilizou as redes sociais para lamentar a morte de Dometila Garrido. Na postagem, Edy disse que é um dia triste e que foi o único amigo fiel até os momentos finais na vida da jornalista. "De uma enorme generosidade e cultura... descanse em paz", completou o artista.

Até o momento, não foram reveladas informações sobre o velório da jornalista.