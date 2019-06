Morre aos 85 anos o cantor de rock Serguei

Morreu nesta sexta-feira (7) o cantor Serguei. Ele estava internado desde o início de maio no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Zilda Arns, em Volta Redonda, por conta da piora do quadro. Serguei tinha quadro de Alzheimer em fase inicial.

Serguei teve uma arritmia severa e insuficiência respiratória aguda. Ele também tem um quadro de anemia. "O quadro dele hoje é preocupante, mas era esperado. Agravou devido ao evento cardiológico e é delicado, devido à idade avançada e à fragilidade do paciente. Ele vai precisar fazer cateterismo, avaliar melhor a parte cardiológica, precisa agora de um suporte melhor", explicou o médico Rodrigo Lima, que há 4 anos acompanha o músico, ao G1.

Internado, o cantor chegou a receber a visita de amigos, ouviu música e cantou Rolling Stones. O músico estava internado inicialmente por conta de uma infecção urinária. Assim que foi para Saquarema, o hospital contatou o Retiro dos Artistas para saber se seria possível a instituição recebê-lo quando ele tivesse alta.

O rockeiro começou a carreira em 1966 depois de retornar de uma temporada nos Estados Unidos, onde vivia com a avó materna. Serguei se apresentou em quatro edições do Rock in Rio:1991, 2001, 2011 e 2013.