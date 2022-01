Morre, aos 86 anos, Maricy, a matriarca da família Trussardi

Apenas cinco meses após ficar viúva, com a partida do marido Romeu Trussardi, com quem era casada desde 1954, Maricy Trussardi faleceu neste domingo (16), aos 86 anos, por conta de um problema de saúde. Uma das primeiras pessoas a confirmar a informação foi Antonia Mayrink Veiga Frering, filha de Carmen Mayrink Veiga, uma das melhores amigas de Maricy. “O céu está em festa e tio Romeu, com certeza, feliz de estar com você. Muito obrigada por tantos exemplos que deixou para mim e para uma infinidade de outras pessoas”, homenageou Antonia.

Considerada uma das mulheres mais elegantes do Brasil, a matriarca sempre conduziu a tradicional família com fé católica e com base no espírito solidário, usando de seu prestígio para realizar diversas ações beneficentes, incluindo a manutenção de uma creche em São Paulo, por mais de 50 anos.

Maricy deixa 10 filhos e muitos bisnetos e netos, entre eles Lala Rudge, uma das principais influenciadoras digitais do País. Um dos filhos, o designer de moda Rodrigo Trussardi, participava de uma missa na Saint Patrick's Cathedral, em Nova Iorque, quando recebeu a notícia da partida e fez uma homenagem à mãe.