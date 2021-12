Morre aos 99 anos atriz americana Betty White

Morreu na manhã desta sexta-feira (31), véspera de ano-novo, a atriz e comediante americana Betty White. Segundo o site TMZ, a polícia informou que a atriz faleceu em sua casa. Betty completaria 100 anos em janeiro e planejava comemorar em grande estilo. Ela convidou os fãs para comemorar com ela em um evento especial do filme chamado "Betty White: 100 Years Young - A Birthday Celebration".

Betty é famosa por seu papel como Rose Nylund em "The Golden Girls", que ficou no ar de 1985 a 1992.

O filme comemorativo mostra Betty em sua vida cotidiana, incluindo os bastidores nos sets, trabalhando com sua equipe de escritório, entretendo em casa, defendendo os direitos dos animais e com amigos. O elenco reúne outras estrelas como Ryan Reynolds, Tina Fey, Clint Eastwood, Morgan Freeman, entre outros. Imagens dos papéis icônicos de White, incluindo o de Golden Girlsfazem parte do filme.

Além disso, a produção homenageia a atriz como a primeira mulher a produzir um programa de TV nacional e a primeira mulher a receber uma indicação ao Emmy. "Quem não ama uma festa?!? Essa vai ser ÓTIMA!", disse à CNN no início de dezembro.

Betty foi pioneira na mídia e teve a carreira mais longa na TV como mulher. Estrelou em vários programas desde 1939.