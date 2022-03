Morre ator William Hurt vencedor do Oscar por O Beijo da Mulher-Aranha

O ator americano William Hurt, vencedor do Oscar de Melhor Ator pelo filme O Beijo da Mulher-Aranha (1985), morreu neste domingo (13), aos 71 anos. A família informou que a causa da morte foi natural.

Ele morreu uma semana antes de completar 72 anos. O Beijo da Mulher-Aranha foi considerado um marco do cinema, indicado a várias categorias do Oscar. O filme foi uma coprodução entre Brasil e Estados Unidos, foi dirigido pelo argentino Héctor Babenco e tinha no elenco Sônia Braga no elenco.

A Academia elegeu Hurt o melhor ator daquele ano. Os últimos trabalhos do artista foram nas produções da Marvel, como Vingadores: Ultimato, Vingadores: Guerra Infinita, Capitão América: Guerra Civil, e Viúva Negra.

Antes, porém, ele já havia se destacados em filmes como Marcas da Violência (2005), Perdidos no Espaço: O Filme (1998), Nos Bastidores da Notícia (1987) e Viagens Alucinantes (1980), entre outros.