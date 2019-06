Morre baterista P.A da banda RPM

O baterista da banda RPM, Paulo Antônio Pagni, o P.A, 61 anos, morreu neste sábado (22). Ele estava internado há mais de um mês no Hospital São Camilo, na cidade de Salto, no interior de São Paulo. Em nota, divulgada nas redes sociais, os músicos da RPM disseram que o artista teve um agravamento das condições respiratórias devido a uma pneumonia.

"Fomos pegos de surpresa e tomados pela tristeza quando soubemos de sua partida a pouco. Temos o compromisso doloroso, porém imprescindível, de fazer o show dessa noite. Por vários motivos e pela honra de nosso irmão, sempre apaixonado pelo seu trabalho e extremamente profissional", diz a nota.

P.A. estava na RPM desde 1985 (Foto: Divulgação)

O grupo está em Garopaba (SC) e afirmou que fará a apresentação em homenagem a PA e em respeito à prefeitura, que os contratou, e a plateia de 20 mil pessoas que aguarda pelo show. Os músicos disseram também que conseguiram antecipar o retorno para SP e que estarão presentes no sepultamento, neste domingo (23).

"Neste momento de dor e de uma certa fragilidade pela perda de uma pessoa tão querida e próxima, estamos buscando forças para não deixar que nada falte para honrar nosso amigo, prestando apoio de todas as formas e providenciando todos os trâmites para que ele possa ser dignamente sepultado ao lado de seus pais em Araçariguama/SP. Pedimos a todos orações e bons pensamentos para que sua passagem para outro plano seja a melhor possível", diz a nota.

No dia 2 de junho a RPM divulgou uma nota lamentando a morte do baterista, mas corrigiu a informação algumas horas depois. P.A ainda estava vivo. A confusão na divulgação nas redes sociais do RPM aconteceu devido a um mal entendido entre a equipe médica que cuida de Paulo Pagni e Fernando Deluqui, guitarrista do RPM. Na época, o próprio Deluqui postou um vídeo em seu perfil pessoal no Instagram explicando o mal-entendido.

Para comemorar o aniversário de P.A, celebrado em 1º de junho, o ex-vocalista da RPM, Paulo Ricardo, postou nas redes sociais a história da entrada dele na banda para substituir Charles Gavin, que deixou a RPM para se juntar aos Titãs. O baterista integrava a RPM desde 1985.