Morre cachorro que foi resgatado com vida em prédio de Fortaleza

Lucky, cachorro de uma família de moradores do Edifício Andréa, morreu na madrugada desta sexta-feira, 18. O animal tinha sido resgatado dos escombros do prédio que desabou em Fortaleza ainda no primeiro dia de buscas após o desabamento do prédio. Na casa da moradora Kátia Ramos Nogueira, 40, apenas ele estava presente no momento do acidente. Lucky tinha 10 anos e era da raça dachshund, mais conhecida como "salsicha".

De acordo com a irmã de Kátia, a nutricionista Cibele Nogueira, o cachorro aparentava estar bem no momento que foi resgatado. Ele foi levado ao veterinário para cuidar do machucado que sofreu na cabeça e todos da família acreditavam que o animal de estimação estava livre de perigos. No entanto, durante a madrugada Lucky passou mal e veio a óbito.

Kátia está na casa da sogra com a filha e o marido, após perder a casa no desabamento. Na casa de Cibele, estão os pais idosos que também moravam no edifício. Desde a terça-feira, 15, a família luta para resolver burocracias e emitir novas documentações. Enquanto isso, esperam notícias de vizinhos ainda não encontrados ou que também perderam suas casas. “Um dia de cada vez. Agora, cada um vai ter que tocar a vida, juntando os pedacinhos”, diz Cibele.

Leia o artigo original aqui