Morre DJ de 22 anos que foi espancado e baleado em bar de São Cristóvão

O DJ Herbert Yitzhak de Almeida Brandão, 22 anos, espancado e baleado em um bar localizado no bairro de São Cristóvão, em Salvador, não resistiu aos ferimentos e faleceu nesta sexta-feira (12).

O crime aconteceu na madrugada do último domingo (7). A vítima teve sua apresentação interrompida por um homem de capuz que entrou no Jota Bar + Petiscaria, onde ele estava tocando. Herbert foi arrastado para fora, despido e espancado. Após as agressões, o DJ ainda foi atingido no braço e no tórax por disparos efetuados pelo homem, o que fez Hebert ser encaminhado para o Hospital do Subúrbio em estado grave.

A mãe da vítima, Railda Almeida, informou ao CORREIO que foi lançado nesta sexta o protocolo de morte encefálica de Herbert. Emocionada, ela ainda revela que optou pela doação dos órgãos do seu filho.

Ainda não há informações sobre seu velório e enterro de Herbert. Até o momento não se sabe a motivação ou autoria do crime. A Polícia Civil investiga o caso.