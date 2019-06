Morre dono da casa onde houve explosão de gás no Vale das Pedrinhas

O dono da casa onde houve uma explosão de gás, no bairro de Vale das Pedrinhas, em Salvador, morreu na noite desta quarta-feira (12). O acidente aconteceu em abril e deixou outros dois mortos e duas pessoas feridas.

Segundo o Departamento de Polícia Técnica (DPT), o corpo de Edilson Pereira Nascimento será sepultado na cidade de Tapiramutá, no Centro-Norte do estado. Ele tinha 29 anos e estava internado no Hospital Geral do Estado (HGE) desde o dia 12 de abril, dia do acidente.

A explosão destruiu paredes e revirou móveis (Foto: Evandro Veiga/ CORREIO)

A explosão ocorreu na Rua do Campo, durante um vazamento de gás de cozinha. Testemunhas contaram, à época, que Edilson percebeu que havia algo errado e pediu a ajuda de um vizinho para checar o que estava acontecendo, mas o acidente aconteceu antes que eles pudessem resolver o problema.

A casa onde houve a explosão ficava em uma região residencial, com outras moradias ao lado e na parte superior. No total, sete imóveis foram interditados após o ocorrido e quatro deles precisaram ser demolidos pela Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Além de Edilson, o acidente feriu os vizinhos dele Jorge Emanoel de Jesus Souza, 50, que morreu dez dias depois da explosão, e o pequeno Davi Carvalho, de 1 ano e 10 meses, que morreu em maio. A mãe da criança, Dêmile de Carvalho, 21, é a única sobrevivente.