Morre em Salvador desembargador aposentado Antônio Maron Agle

Morreu em Salvador, neste domingo (14), o desembargador aposentado Antônio Maron Agle. A causa da morte não foi divulgada. O desembargador atuou por seis anos - de 1994 a 2000 - na Justiça do Trabalho (TRT5), órgao que lamentou a morte de Maron Agle em nota, salientando sua "valiosa contribuição para a Justiça do Trabalho".



Ele também foi procurador do Trabalho, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e da Escola de Magistrados da Justiça do Trabalho (Ematra-BA). Presidiu ainda a Casa da Cultura e o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-BA, além do Instituto dos Advogados da Bahia (IAB). Foi também secretário de Justiça do Estado da Bahia durante o governo de Antonio Carlos Magalhães.

Em nota, a OAB-BA também lamentou a morte do desembargador. Ele foi conselheiro da Ordem e presidente do Tribunal de Ética e Disciplina: "A OAB-BA deseja a todos os amigos e familiares que tenham força para atravessar esse momento", diz a OAB-BA.

"Registramos a importância de Dr. Antônio Maron Agle como exemplo de culto aos preceitos éticos e no domínio da ciência jurídica, na atuação de sua brilhante carreira como advogado e Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, sempre observando os princípios da moral individual, social e profissional", diz outra nota da Ordem, desta vez assinada pelo Tribunal de Ética e Disciplina.

O corpo de Antônio Maron Agle foi sepultado na tarde deste domingo (14), às 16h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas.