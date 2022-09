Morre em Salvador Zé Bim, o 'Repórter do Povo'

O jornalista José Neri Rosa, mais conhecido como Zé Bim, morreu neste sábado (3), no Hospital Roberto Santos, onde estava internado depois de sofrer um AVC. Ele teve um infarto. Também chamado de "Repórter do Povo", o profissional da comunicação tinha 68 anos.

O filho do repórter, Diego Neri, usou as redes sociais para confirmar a morte. "Pai, por que você me deixou? Sorria e abrace seus pais enquanto estão aqui", lamentou.

O Bahia divulgou uma nota lamentando a perda. "Esse triunfo foi pra você, Zé Bom, que tanto correu com a gente nos nossos gols. Solidariedade a amigos e familiares do 'repórter do povo'. Descanse em paz", escreveu o clube após o jogo contra o Tombense.

O jornalista Uziel Bueno relembrou de momentos ao lado de Zé Bim. "Estou muito triste pela perda desse meu amigo e professor. O ícone dos repórteres, o Capitão dos Repórteres, nos deixou para morar no céu. Aos amigos e familiares meus sinceros sentimentos, estou arrasado", escreveu, destacando que Zé Bim "deixa um legado na comunicação da Bahia e do Brasil".