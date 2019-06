Morre ex-diretor da Fundac, Carlos Formigli

O professor Manoel Carlos Formigli Souza, ex-diretor geral da Fundação da Criança e do Adoelscente (Fundac), será sepultado neste sábado (8). Ele esteve à frente da unidade entre 1991 e 2007. O celório acontece às 15h30, na capela E, do cemitério Jardim da Saudade. A cerimônia de cremação está marcada para as 16h.

Professor Carlos Formigli, como foi carinhosamente conhecido, era filósofo e teólogo pela Universidade Gregorian de Roma, na Itália e pós-graduado em Ciência Humanas e Sociais pela Faculdade Católica de Lillie, França. Foi co-fundador do Fórum Nacional de Dirigentes Governamentais de Entidades Executoras da Política de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - Fonacriad.

Em nota, a Fundac se solidarizou com os familiares, amigos e todos que conviveram com ele, nas esferas profissional e pessoal. Para a diretora geral da Fundac, Regina Affonso, Formigli foi um “incansável defensor dos direitos de crianças e adolescentes na Bahia e no Brasil e vai deixar um legado de trabalho e perseverança na defesa dos direitos humanos, por uma sociedade mais justa e igualitária e na construção do Sistema Socioeducativo no Brasil”.

Prêmio

Em novembro de 2018, durante o seminário Sistema Socioeducativo na Bahia – avanços, perspectivas e desafios, Formilgli recebeu uma homenagem da diretora geral da Fundac. Em dezembro do mesmo ano, participou da formatura de 27 adolescentes que concluíram ensino fundamental na Escola Municipal Carlos Formigli, cujo anexo funciona dentro da Case Salvador, quando defendeu a educação como principal ferramenta para a transformação da vida dos adolescentes e jovens.